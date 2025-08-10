Sonline.hu podcast
1 órája
Ugrásszerűen fejlődik a Krisna-völgy
A Sonline podcast legújabb epizódjában Szilaj Péternével, a Krisna-tudatú Hívők Közösség szóvivőjével beszélgettünk a kezdetekről, az elmúlt évtizedek változásairól és arról, hogyan vált a búcsú egy családok ezreit vonzó országos rendezvénnyé.
Sonline.hu podcast
- Mentális felkészülés a legfontosabb a Thor Gym terminátora számára
- A sportolók túlterhelése mára rendszerszintű problémává vált
- Tikász Ernesztina az ország legkeményebb női tűzoltója
- Szijjártó Péter: 10 esztendő alatt Somogy ipari termelése a duplájára növekedett
Sonline.hu podcast
- Sokan panaszkodnak az egészségügyre, de ismerik a lehetőségeket egyáltalán?
