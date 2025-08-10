augusztus 10., vasárnap

Ugrásszerűen fejlődik a Krisna-völgy

A Sonline podcast legújabb epizódjában Szilaj Péternével, a Krisna-tudatú Hívők Közösség szóvivőjével beszélgettünk a kezdetekről, az elmúlt évtizedek változásairól és arról, hogyan vált a búcsú egy családok ezreit vonzó országos rendezvénnyé.

