augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kaposvár

1 órája

Újabb 73 levél került fel az életfára, nézze meg az ünneplő családokat

Címkék#emléklap#Kaposvár#Életfa

Kaposvár egyik legfontosabb szimbóluma, az Életfa újabb 73 levéllel gazdagodott.

Molnár Dániel
Újabb 73 levél került fel az életfára, nézze meg az ünneplő családokat

Az eseményt rövid műsorral nyitották meg, és a jelenlévő gyermekeket, szülőket, nagyszülőket Szita Károly, Kaposvár város polgármestere köszöntötte. Az ünnepség után a város fagylalttal és bohócműsorral kedveskedett a legfiatalabb résztvevőknek.

A hagyomány szerint, az ünnepség keretei között Szita Károly név szerint a levelek bronzmásolatával újabb 73 emléklapokat adott át a szülőknek.

Emléklapot ad át Szita Károly - Fotó: Molnár Dániel

Az életfára a Kaposvárra született gyermekek nevével és születési dátumával ellátott levélkék kerülnek fel. Az első fát 2006-ban állították, a 2011-ben állított második Életfa is belelt, így 2021-ben elkészült a harmadik bronzszobor is. 

Az ünnepségen először részt vevő szülőt, Csobot Szandrát kérdeztük, aki úgy fogalmazott: rendkívül klassz kis esemény ez, nagyon szép hagyomány, hogy ennyi szülő, gyermek és nagyszülő összegyűlik a Városligetben, és megismerhetik egymást. Hozzátette, a jövőben biztosan ellátogatnak még a fához, hogy felidézzék ezt a csodás napot.

Életfa ünnepség Kaposváron

Fotók: Molnár Dániel

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu