Újabb 73 levél került fel az életfára, nézze meg az ünneplő családokat

Az eseményt rövid műsorral nyitották meg, és a jelenlévő gyermekeket, szülőket, nagyszülőket Szita Károly, Kaposvár város polgármestere köszöntötte. Az ünnepség után a város fagylalttal és bohócműsorral kedveskedett a legfiatalabb résztvevőknek.

A hagyomány szerint, az ünnepség keretei között Szita Károly név szerint a levelek bronzmásolatával újabb 73 emléklapokat adott át a szülőknek.

Emléklapot ad át Szita Károly - Fotó: Molnár Dániel

Az életfára a Kaposvárra született gyermekek nevével és születési dátumával ellátott levélkék kerülnek fel. Az első fát 2006-ban állították, a 2011-ben állított második Életfa is belelt, így 2021-ben elkészült a harmadik bronzszobor is.

Az ünnepségen először részt vevő szülőt, Csobot Szandrát kérdeztük, aki úgy fogalmazott: rendkívül klassz kis esemény ez, nagyon szép hagyomány, hogy ennyi szülő, gyermek és nagyszülő összegyűlik a Városligetben, és megismerhetik egymást. Hozzátette, a jövőben biztosan ellátogatnak még a fához, hogy felidézzék ezt a csodás napot.