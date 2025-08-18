Tankolás
1 órája
Újabb meglepetés a benzinkutakon: keddtől ennyiért tankolhatsz
– A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik – számolt be hétfőn a holtankoljak.hu. – Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája.
Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin 587 Ft/liter, gázolaj: 590 Ft/liter.
