Helyi közélet

40 perce

Újabb segítség a szentgáloskéri diákoknak

Címkék#Szabó Péter#szentgáloskér#önkormányzat

Harsányi Miklós

A szentgáloskéri diákok újra beiskolázási támogatást kapnak, minden érintett tízezer forintra jogosult. Az ezzel kapcsolatos előkészítés javában zajlik az önkormányzatnál. – Csaknem 80 gyermek, illetve fiatal jogosult a juttatásra – tájékoztatott kedden Szabó Péter polgármester. Hozzátette: az iskolázási támogatást évek óta biztosítják a helyi diákoknak, amit szeptemberben fizetnek ki. 

 

