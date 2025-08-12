Helyi közélet
1 órája
Újabb segítség a szentgáloskéri diákoknak
A szentgáloskéri diákok újra beiskolázási támogatást kapnak, minden érintett tízezer forintra jogosult. Az ezzel kapcsolatos előkészítés javában zajlik az önkormányzatnál. – Csaknem 80 gyermek, illetve fiatal jogosult a juttatásra – tájékoztatott kedden Szabó Péter polgármester. Hozzátette: az iskolázási támogatást évek óta biztosítják a helyi diákoknak, amit szeptemberben fizetnek ki.
