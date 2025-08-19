augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kaposvár

4 órája

Újabb verseny a Desedán

Címkék#Paradicsom-öböl#Füredi csónakkikötő#LX Utánpótlás Országos Bajnokság#Deseda

Harsányi Miklós

A Desedán hétfőtől vasárnapig bonyolítják le a LX. Utánpótlás Országos Bajnokságot. A füredi Szőlőhegy partszakaszon augusztus 18-tól augusztus 24-én 16 óráig a rendezvény területén horgászfelszereléssel tartózkodni és horgászni csak a rendezvényen résztvevőknek engedélyezik.  A kijelölt terület határait megjelölték. A helyi horgászok a tó nyugati oldalán a Gáttól a Füredi csónakkikötőig horgászhatnak, illetve a Paradicsom-öböltől északi irányba a tó végéig, továbbá a teljes keleti oldalon, a Répási-öbölben, s a csónakos horgászok az összes kikötőből kihajózhatnak és horgászhatnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu