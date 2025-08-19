Újabb verseny a Desedán

A Desedán hétfőtől vasárnapig bonyolítják le a LX. Utánpótlás Országos Bajnokságot. A füredi Szőlőhegy partszakaszon augusztus 18-tól augusztus 24-én 16 óráig a rendezvény területén horgászfelszereléssel tartózkodni és horgászni csak a rendezvényen résztvevőknek engedélyezik. A kijelölt terület határait megjelölték. A helyi horgászok a tó nyugati oldalán a Gáttól a Füredi csónakkikötőig horgászhatnak, illetve a Paradicsom-öböltől északi irányba a tó végéig, továbbá a teljes keleti oldalon, a Répási-öbölben, s a csónakos horgászok az összes kikötőből kihajózhatnak és horgászhatnak.