Helyi közélet
1 órája
Újra áraznak a benzinkutakon, most épp a dízelesek készülhetnek nagyobb változásra
– Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik továbbra sem, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal – tájékoztatott szerdán a holtankoljak.hu.
A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 584 Ft/liter, gázolaj: 594 Ft/liter.
