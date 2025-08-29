Újraindul az Ingyenes födémszigetelés

Az önkormányzat a napokban tájékoztatta a látrányiakat arról, hogy a településen a tavaly elkezdett ingyenes födémszigetelés folytatódik egy új alvállalkozóval. A kivitelezést igénylők folyamatosan érkeznek. A kivitelező mindenkit telefonon keres előtte, és mindenkivel megbeszéli az adott időpontot.