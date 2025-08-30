augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baby on Board

47 perce

Ezen a héten megszületett Ádim Jákin és Jahve is Kaposváron

Címkék#Kaposvár#Kaposi Mór Oktató Kórházban#újszülött#kislány#baba

Tizenegy kisfiú és hat kislány sírt fel az elmúlt héten a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Minden napra jutott egy újszülött a vármegyében.

Dombi Regina
Ezen a héten megszületett Ádim Jákin és Jahve is Kaposváron

Ici-pici újszülöttek a kaposvári kórházban

Forrás: Getty

Fotó: Vera Livchak

Tizenhét újszülött látta meg a napvilágot az elmúlt napokban a Kaposi Mór Oktató Kórházban, alig akadt baba, aki nem érte el az 50 centiméteres hosszúságot. A fiúk aránya ezúttal nagyobb volt mint a lányoké, de a különleges nevekből most sem volt hiány. Védőszentek és ókori görög múzsák is megihlették a szülőket, de szép magyar eredetű nevek is szerepelnek a repertoárban. 

újszülött
Édes kis újszülöttek láttak napvilágot Kaposváron
Fotó: ANNA GRANT

Görög múzsa nevét is kapta a héten egy újszülött

Ezen a héten is sok különleges név szerepel a babák listáján. Az augusztus 25-én született 3560 gramm súlyú, 54 centiméter hosszú kislány a Tália Viktória nevet kapta, aki a görög mitológiában a komédia, a színház és a pásztorének múzsája volt. Született még Fanni, Fruzsina, Maja Natália és Bianka Evelin is. Népszerű név volt a héten a Boglárka is, két kislány is ezt a keresztnevet kapta, az egyikük pedig az Amanda nevet kapta második keresztnévként. A Boglárka név magyar eredetű, és a "boglár" szóból alakult ki, ami fémveretes, ékköves, gyöngyös gomb alakú ékszert jelent. A Boglárka név a virágnévből is eredeztethető, de források szerint a jelentése inkább a fémekkel és ékkövekkel díszített tárgyakra utal.

Fiúk között még ennél is változatosabb volt a kép, mert most különösen sok volt a hétköznapitól eltérő csengésű keresztnév. Ide sorolnánk a Ádim Jákin nevet, melyek mindegyike héber eredetű név, előbbi jelentése finom, kedves, utóbbié Jahve felemel. Szintén különlegesnek mondható a Zete Zsolt név is, de Brájen és Kemál nevek sem túl gyakoriak a névadási listán. Ezen a héten egy védőszent neve is megihletett egy családot, akik a Flórián nevet választották gyermeküknek. Régi magyar nevet is adtak a héten a szülők, Levente 3090 grammal és 55 centiméterrel látta meg a napvilágot. Az e heti újszülöttek neve között szerepel még a Dávid, az Ákos, a Patrik, a Pál és az Erik Krisztofer is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu