Ezen a héten megszületett Ádim Jákin és Jahve is Kaposváron

Tizenhét újszülött látta meg a napvilágot az elmúlt napokban a Kaposi Mór Oktató Kórházban, alig akadt baba, aki nem érte el az 50 centiméteres hosszúságot. A fiúk aránya ezúttal nagyobb volt mint a lányoké, de a különleges nevekből most sem volt hiány. Védőszentek és ókori görög múzsák is megihlették a szülőket, de szép magyar eredetű nevek is szerepelnek a repertoárban.

Édes kis újszülöttek láttak napvilágot Kaposváron

Fotó: ANNA GRANT

Görög múzsa nevét is kapta a héten egy újszülött

Ezen a héten is sok különleges név szerepel a babák listáján. Az augusztus 25-én született 3560 gramm súlyú, 54 centiméter hosszú kislány a Tália Viktória nevet kapta, aki a görög mitológiában a komédia, a színház és a pásztorének múzsája volt. Született még Fanni, Fruzsina, Maja Natália és Bianka Evelin is. Népszerű név volt a héten a Boglárka is, két kislány is ezt a keresztnevet kapta, az egyikük pedig az Amanda nevet kapta második keresztnévként. A Boglárka név magyar eredetű, és a "boglár" szóból alakult ki, ami fémveretes, ékköves, gyöngyös gomb alakú ékszert jelent. A Boglárka név a virágnévből is eredeztethető, de források szerint a jelentése inkább a fémekkel és ékkövekkel díszített tárgyakra utal.

Fiúk között még ennél is változatosabb volt a kép, mert most különösen sok volt a hétköznapitól eltérő csengésű keresztnév. Ide sorolnánk a Ádim Jákin nevet, melyek mindegyike héber eredetű név, előbbi jelentése finom, kedves, utóbbié Jahve felemel. Szintén különlegesnek mondható a Zete Zsolt név is, de Brájen és Kemál nevek sem túl gyakoriak a névadási listán. Ezen a héten egy védőszent neve is megihletett egy családot, akik a Flórián nevet választották gyermeküknek. Régi magyar nevet is adtak a héten a szülők, Levente 3090 grammal és 55 centiméterrel látta meg a napvilágot. Az e heti újszülöttek neve között szerepel még a Dávid, az Ákos, a Patrik, a Pál és az Erik Krisztofer is.