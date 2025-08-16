Nazira, Yamila és Dylen is megszületett, nem aprózták el a szülők a különleges nevek versenyét

Az elmúlt héten, 2025. augusztus 8. és 15. között a Kaposváron, Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán 14 lány és 8 fiú jött világra. A legforgalmasabb nap augusztus 8-a volt, amikor sorra érkeztek az újszülöttek, köztük az egyetlen ikerpár: Zselyke és Lara. Érdemes átnézni a keresztneveket – hátha megtetszik a leendő szülőknek.

Újszülöttek Somogyban – népszerűek a különleges keresztnevek

A babák között akadtak igazi névritkaságok is. A kislányoknál a Nazira, a Yamila és az Enid Hanna, a fiúknál pedig a Dylen Noah és a Renátó Noel is különleges hangzásával tűnt ki. A hagyományos magyar nevek – mint a Janka, Hanna vagy Boglárka – mellett több modern, nemzetközi hatású név is bekerült a somogyi anyakönyvekbe.

Az újszülöttek súlya 2380 és 4540 gramm között mozgott, a leghosszabb baba Richárd Armand volt 58 centiméterrel, míg a legnagyobb súllyal, 4540 grammal szintén ő érkezett.