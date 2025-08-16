augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

1 órája

Nazira, Yamila és Dylen is megszületett, nem aprózták el a szülők a különleges nevek versenyét

Címkék#Kaposvár#szülészeti#Dylen Noah#Yamila#keresztnev#Kaposi Mór Oktató Kórház#baba

Egy ikerpár is világra jött, és ritka keresztnevekből sem volt hiány. Az elmúlt héten a kaposvári újszülöttek között olyan különleges nevek is szerepeltek, mint Nazira, Yamila, Dylen Noah és Enid Hanna.

Az elmúlt héten, 2025. augusztus 8. és 15. között a Kaposváron, Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán 14 lány és 8 fiú jött világra. A legforgalmasabb nap augusztus 8-a volt, amikor sorra érkeztek az újszülöttek, köztük az egyetlen ikerpár: Zselyke és Lara. Érdemes átnézni a keresztneveket – hátha megtetszik a leendő szülőknek.

gólyahír, táblázat, újszülöttek
Újszülöttek Somogyban – különleges nevekkel.

Újszülöttek Somogyban – népszerűek a különleges keresztnevek

A babák között akadtak igazi névritkaságok is. A kislányoknál a Nazira, a Yamila és az Enid Hanna, a fiúknál pedig a Dylen Noah és a Renátó Noel is különleges hangzásával tűnt ki. A hagyományos magyar nevek – mint a Janka, Hanna vagy Boglárka – mellett több modern, nemzetközi hatású név is bekerült a somogyi anyakönyvekbe. 

Az újszülöttek súlya 2380 és 4540 gramm között mozgott, a leghosszabb baba Richárd Armand volt 58 centiméterrel, míg a legnagyobb súllyal, 4540 grammal szintén ő érkezett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu