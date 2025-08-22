53 perce
Kihűlt a lakás lelke a somogyi Kádár-kockában
Roppant szomorú képek kerültek fel az internetre Somogyból. Elhagyatott családi házat barangolt be és lencsevégre is kapta Kati néni házát egy ismert urbexes, ahol nem is olyan régen még családi élet lehetett, most a por és az elvadult növényzet az úr.
A kilencvenes évek végén megállt az idő abban a somogyi házban, amelyet A felfedező nevű urbexes örökített meg. Egy Kádár-kocka látható a felvételeken, amelyet már szemmel láthatóan jó ideje nem laknak. Ezt az udvaron elburjánzott növényzet is mutatja, de a belső terekben készült fotók is erre engednek következtetni.
A családi házba is bement az urbexes, ahol szinte minden úgy volt, ahogy Kati néni hagyta. Merthogy így osztotta meg a somogyi házról készült fotókat, noha nem tudjuk, hogy hol áll az épület és azt sem, valóban Kati néninek hívták -e a tulajdonosát.
Igazi nosztalgikus hangulata van az egykor lakott háznak, ahol szocreál bútorok állnak a helyiségekben, de egy varrógép és a szekrényen elhelyezett mécsesek is találhatóak.
Aranybánya egy urbexesnek
Egy másik szobában az asztalon egy ventillátor ágaskodik, de nincs már senki, akinek a levegőt keverhetné forró nyári napokon.
A retró bútorok arra utalnak, hogy azokat még valamikor a rendszerváltás idején vásárolhatták. Ki ne emlékezne a mostani negyvenes, ötvenes generációból a bársony borítású, csőfotelekre, valamint a nagy és színes perzsa szőnyegre.
A konyhaajtó mellett fonott vesszőkosár, amit egykor talán bevásárláshoz használhattak. Edényfogó kesztyű lóg a falon, attól nem messze, ahol annak idején a tűzhely állhatott. Ez volt fénykorában a lakás lelke, ahol a finom ételek készültek, most csak törmelék, elszáradt virág és por van itt.
Érdekes megoldás a konyhában parkoltatni a fűnyírót, de itt ez is megtörtént. Ami még érdekesebb, hogy a gép még senkinek nem szúrt szemet és ott áll, ahova letették tulajdonosai, mielőtt elmentek. – Egy élet munkája. De sokat kellett dolgozni érte, a maga korában nagyon "menő" volt, írta egy hozzászóló a közösségi oldalon A felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon nevű oldalon.
A háziak - még amikor itt éltek, - minden bizonnyal adtak a szépségre, mert a gázkonvektorok mindegyike terítővel van letakarva és a bútorokon is kézzel hímzett textíliák ékeskednek.
Az oldal követői szerint nagyon szomorú látványt nyújt Kati néni háza Somogyországból, és sokan nem értik, hogy egy ilyen jó állapotú ingatlan, miért nem kell senkinek.
A Felfedező nevű urbex fotós 2014 óta dokumentálja az elhagyatott és lakatlan épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be. Ilyen volt például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, de ne feledkezzünk meg a titkos, földalatti telefonközpontról, vagy a Duna-menti hotelről sem.
Megállt az idő a Kádár-kockábanFotók: A felfedező