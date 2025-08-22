Kihűlt a lakás lelke a somogyi Kádár-kockában

A kilencvenes évek végén megállt az idő abban a somogyi házban, amelyet A felfedező nevű urbexes örökített meg. Egy Kádár-kocka látható a felvételeken, amelyet már szemmel láthatóan jó ideje nem laknak. Ezt az udvaron elburjánzott növényzet is mutatja, de a belső terekben készült fotók is erre engednek következtetni.

Urbex-kánaán: visszavette az elhagyatott ház udvarát a természet

Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A családi házba is bement az urbexes, ahol szinte minden úgy volt, ahogy Kati néni hagyta. Merthogy így osztotta meg a somogyi házról készült fotókat, noha nem tudjuk, hogy hol áll az épület és azt sem, valóban Kati néninek hívták -e a tulajdonosát.

A kommentelők szerint jobb állapotban van a ház, mint sok eladó ingatlan

Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Igazi nosztalgikus hangulata van az egykor lakott háznak, ahol szocreál bútorok állnak a helyiségekben, de egy varrógép és a szekrényen elhelyezett mécsesek is találhatóak.

Mária szobor és mécsesek a kredencen. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Aranybánya egy urbexesnek

Egy másik szobában az asztalon egy ventillátor ágaskodik, de nincs már senki, akinek a levegőt keverhetné forró nyári napokon.

Magára maradt a ház. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A retró bútorok arra utalnak, hogy azokat még valamikor a rendszerváltás idején vásárolhatták. Ki ne emlékezne a mostani negyvenes, ötvenes generációból a bársony borítású, csőfotelekre, valamint a nagy és színes perzsa szőnyegre.

Retro a szekrény, de a ház is. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A konyhaajtó mellett fonott vesszőkosár, amit egykor talán bevásárláshoz használhattak. Edényfogó kesztyű lóg a falon, attól nem messze, ahol annak idején a tűzhely állhatott. Ez volt fénykorában a lakás lelke, ahol a finom ételek készültek, most csak törmelék, elszáradt virág és por van itt.

Furcsa csendélet. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Érdekes megoldás a konyhában parkoltatni a fűnyírót, de itt ez is megtörtént. Ami még érdekesebb, hogy a gép még senkinek nem szúrt szemet és ott áll, ahova letették tulajdonosai, mielőtt elmentek. – Egy élet munkája. De sokat kellett dolgozni érte, a maga korában nagyon "menő" volt, írta egy hozzászóló a közösségi oldalon A felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon nevű oldalon.

A szerény bútorzaton mindenütt kézzel hímzett terítők ékeskednek. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A háziak - még amikor itt éltek, - minden bizonnyal adtak a szépségre, mert a gázkonvektorok mindegyike terítővel van letakarva és a bútorokon is kézzel hímzett textíliák ékeskednek.

Egy abrosz ott maradt a varrógépen. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Az oldal követői szerint nagyon szomorú látványt nyújt Kati néni háza Somogyországból, és sokan nem értik, hogy egy ilyen jó állapotú ingatlan, miért nem kell senkinek.