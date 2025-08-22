augusztus 22., péntek

Urbex

53 perce

Kihűlt a lakás lelke a somogyi Kádár-kockában

Címkék#urbexes#A felfedező#növényzet#ház#szekrény#bútor#por

Roppant szomorú képek kerültek fel az internetre Somogyból. Elhagyatott családi házat barangolt be és lencsevégre is kapta Kati néni házát egy ismert urbexes, ahol nem is olyan régen még családi élet lehetett, most a por és az elvadult növényzet az úr.

Koszorus Rita

A kilencvenes évek végén megállt az idő abban a somogyi házban, amelyet A felfedező nevű urbexes örökített meg. Egy Kádár-kocka látható a felvételeken, amelyet már szemmel láthatóan jó ideje nem laknak. Ezt az udvaron elburjánzott növényzet is mutatja, de a belső terekben készült fotók is erre engednek következtetni. 

elhagyatott somogyi ház az urbexes lencséjén keresztül
Urbex-kánaán: visszavette az elhagyatott ház udvarát a természet
Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A családi házba is bement az urbexes, ahol szinte minden úgy volt, ahogy Kati néni hagyta. Merthogy így osztotta meg a somogyi házról készült fotókat, noha nem tudjuk, hogy hol áll az épület és azt sem, valóban Kati néninek hívták -e a tulajdonosát. 

elhagyatottt családi ház somogyból
A kommentelők szerint jobb állapotban van a ház, mint sok eladó ingatlan
Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Igazi nosztalgikus hangulata van az egykor lakott háznak, ahol szocreál bútorok állnak a helyiségekben, de egy varrógép és a szekrényen elhelyezett mécsesek is találhatóak. 

Mária szobor és mécsesek a kredencen. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Aranybánya egy urbexesnek

Egy másik szobában az asztalon egy ventillátor ágaskodik, de nincs már senki, akinek a levegőt keverhetné forró nyári napokon. 

elhagyatott ház somogyból
Magára maradt a ház. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A retró bútorok arra utalnak, hogy azokat még valamikor a rendszerváltás idején vásárolhatták. Ki ne emlékezne a mostani negyvenes, ötvenes generációból a bársony borítású, csőfotelekre, valamint a nagy és színes perzsa szőnyegre. 

Retro a szekrény, de a ház is. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A konyhaajtó mellett fonott vesszőkosár, amit egykor talán bevásárláshoz használhattak. Edényfogó kesztyű lóg a falon, attól nem messze, ahol annak idején a tűzhely állhatott. Ez volt fénykorában a lakás lelke, ahol a finom ételek készültek, most csak törmelék, elszáradt virág és por van itt. 

Furcsa csendélet. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Érdekes megoldás a konyhában parkoltatni a fűnyírót, de itt ez is megtörtént. Ami még érdekesebb, hogy a gép még senkinek nem szúrt szemet és ott áll, ahova letették tulajdonosai, mielőtt elmentek. – Egy élet munkája. De sokat kellett dolgozni érte, a maga korában nagyon "menő" volt, írta egy hozzászóló a közösségi oldalon A felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon nevű oldalon. 

A szerény bútorzaton mindenütt kézzel hímzett terítők ékeskednek. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A háziak - még amikor itt éltek, - minden bizonnyal adtak a szépségre, mert a gázkonvektorok mindegyike terítővel van letakarva és a bútorokon is kézzel hímzett textíliák ékeskednek. 

Egy abrosz ott maradt a varrógépen. Forrás: A felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Az oldal követői szerint nagyon szomorú látványt nyújt Kati néni háza Somogyországból, és sokan nem értik, hogy egy ilyen jó állapotú ingatlan, miért nem kell senkinek. 

A Felfedező nevű urbex fotós 2014 óta dokumentálja az elhagyatott és lakatlan épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be. Ilyen volt például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, de ne feledkezzünk meg a titkos, földalatti telefonközpontról, vagy a Duna-menti hotelről sem. 

Megállt az idő a Kádár-kockában

Fotók: A felfedező

 

 

 

