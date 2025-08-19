3 órája
Átadott kilométerek: az országban még el sem kezdték, Somogyban már befejezték az útfelújítási programot
Az országban csak most indul a program, de vármegyénkben már az átadásnál tartanak. Máshol megnyitó, Somogyban átadó: elkészültek az útfelújítások.
A somogyi útfelújítások eredményeiről számoltak be kedden Jutában, ahol ünnepélyesen és jelképesen átadták az elkészült szakaszokat. Felemás a helyzet, mert az országban másutt még csak most kezdődik az idei program, míg Somogyban már befejeződött. Országosan 156 milliárd forintot fordítanak 560 kilométer úthálózat felújítására. Ebből 140 milliárd forintot az unió biztosított, míg a fennmaradó összeget társfinaszírozásban a magyar kormány állta. Ebből a pénzből 5,4 milliárd forint jutott Somogyba, és 21,5 kilométer utat hoztak rendbe.
Az útfelújítások meghozták az eredményt
Az egyszerű burkolatfelújítás nem mindenhol volt elég, volt, hogy mélyebb alapréteget kellett építeni, de mindenütt rendbe hozták a buszmegállókat, felfestették a burkolatjeleket, közúti jelzéseket, néhol hídrekonstrukciókat is végeztek, mondta Jutában Mikesz Csaba, Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A TOP Plusz programban megújult a Juta és Pusztakovácsi összekötő út, Juta és Hetes bel-és külterületi szakasza, Mezőcsokonya külterülete, a szilvásszentmártoni bekötőút, és a Ladon áthaladó út is.
Juta a legjobb példája az ambíciónak, említette meg Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, aki felidézte, hogy korábban körforgalmat építettek egy balesetveszélyes kereszteződés helyett a jutaiak kérésére. Az út nemcsak logisztikai és gazdasági kérdés, hanem az emberi kapcsolatok szimbóluma is, mert a felújított utakon könnyebb eljutni munkába, iskolába, orvoshoz, hangsúlyozta.
Jó úton helyes irányba megyünk
Jó úton és helyes iránya megyünk, erősítette meg Witzmann Mihály, Siófok és térsége országgyűlési képviselője, aki szerint nagyot lépett előre a vármegye a mostani útfelújításokkal. Somogy aprófalvas agrármegye, ahol sok út annak idején tervezés nélkül, nem a mai terhelésre épült, mutatott rá. Amióta országgyűlési képviselő, a körzetében 320 kilométer utat építettek vagy újítottak fel, de még nem dőlhetnek hátra, mondta. Legutóbb a Magyar Falu Programban a nagycsepelyi, kötcsei és teleki bekötőút is megújult, emlékeztetett rá.
Móring József Attila, Marcali és Fonyód országgyűlési képviselője megköszönte az ott élők türelmét, az önkormányzatok partnerségét és a Közút munkáját. Folytatni kell az útfelújításokat amíg Kiskorpádig, a 61-es útig el nem jutnak, jelentette ki. Somogyban új utak is készültek: Gamás és Vityapuszta, valamint Csisztafürdő és Fonyód között, emelte ki, és hozzátette: az utak nemcsak a térség jövedelemtermelő-képességét, de az ott élők boldogulását is segítik.
21,5 kilométer út újult meg SomogybanFotók: Lang Róbert
Közös politikai akarat
Közös politikai akarat volt az útfelújítás, tért ki erre köszöntőjében Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. A jutaiak és az erre közlekedők is régóta vártak a fejlesztésre, erősítette meg a község polgármestere, Major János.