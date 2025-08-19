Átadott kilométerek: az országban még el sem kezdték, Somogyban már befejezték az útfelújítási programot

A somogyi útfelújítások eredményeiről számoltak be kedden Jutában, ahol ünnepélyesen és jelképesen átadták az elkészült szakaszokat. Felemás a helyzet, mert az országban másutt még csak most kezdődik az idei program, míg Somogyban már befejeződött. Országosan 156 milliárd forintot fordítanak 560 kilométer úthálózat felújítására. Ebből 140 milliárd forintot az unió biztosított, míg a fennmaradó összeget társfinaszírozásban a magyar kormány állta. Ebből a pénzből 5,4 milliárd forint jutott Somogyba, és 21,5 kilométer utat hoztak rendbe.

Az útfelújításokat adták át

Fotó: Lang Róbert

Az útfelújítások meghozták az eredményt

Az egyszerű burkolatfelújítás nem mindenhol volt elég, volt, hogy mélyebb alapréteget kellett építeni, de mindenütt rendbe hozták a buszmegállókat, felfestették a burkolatjeleket, közúti jelzéseket, néhol hídrekonstrukciókat is végeztek, mondta Jutában Mikesz Csaba, Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A TOP Plusz programban megújult a Juta és Pusztakovácsi összekötő út, Juta és Hetes bel-és külterületi szakasza, Mezőcsokonya külterülete, a szilvásszentmártoni bekötőút, és a Ladon áthaladó út is.

Gelencsér Attila méltatta a felújított utakat

Fotó: Lang Róbert

Juta a legjobb példája az ambíciónak, említette meg Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, aki felidézte, hogy korábban körforgalmat építettek egy balesetveszélyes kereszteződés helyett a jutaiak kérésére. Az út nemcsak logisztikai és gazdasági kérdés, hanem az emberi kapcsolatok szimbóluma is, mert a felújított utakon könnyebb eljutni munkába, iskolába, orvoshoz, hangsúlyozta.

Witzmann Mihály választókerületében is megújultak az utak

Fotó: Lang Róbert

Jó úton és helyes iránya megyünk, erősítette meg Witzmann Mihály, Siófok és térsége országgyűlési képviselője, aki szerint nagyot lépett előre a vármegye a mostani útfelújításokkal. Somogy aprófalvas agrármegye, ahol sok út annak idején tervezés nélkül, nem a mai terhelésre épült, mutatott rá. Amióta országgyűlési képviselő, a körzetében 320 kilométer utat építettek vagy újítottak fel, de még nem dőlhetnek hátra, mondta. Legutóbb a Magyar Falu Programban a nagycsepelyi, kötcsei és teleki bekötőút is megújult, emlékeztetett rá.