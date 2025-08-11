augusztus 11., hétfő

Úton vagy? Újra változik a benzin és a gázolaj ára

Harsányi Miklós
– A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu. –  Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal.

A mai átlagárak: 95-ös benzin: 585 Ft/liter, gázolaj: 596 Ft/liter.

 

