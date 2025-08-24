Vadgázolás: így úszhatod meg

Hivatalosan véget ért az őzek násza, azonban fellélegeznünk még nem kell, a folytatásban is jellemzően sok vaddal találhatjuk még magunkat szemben az utakon. A vadgázolás kényes téma, kinek mi a felellősére, ki miért fizet vadkár esetén. Utánajártunk a legfontosabb tényeknek, sok dologról bizony mit sem sejtenek az autósok.

Jobb, ha tudod, mit kell tenned, hogy ne neked fájjon a vadkár

Fotó: Fehér Gábor

Az őzek násza hivatalosan július 15.-től augusztus 15.-ig tart, de lássuk be: a megjelölt időszak után és előtt is gyakran kószálnak még az utakon. Gyakorlott sofőr tudja mit kell tegyen ha őzet lát, de azt már nem biztos, hogy tudja, kit és milyen felelősség terhel, ha mégis megtörténik a baj.

Ki a felelős a vadkárét?

2023 előtt még volt némi esély arra, hogy megtérítsék a kárunkat vadgázolás esetén. Akkor azonban módosították a törvényt, aminek értelme, hogy nem felel a vadásztársaság a vadgázolásért, ha a vad életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén. Ez nagyjából annyit jelent, hogy minden esetért nagyjából az autós a hibás.

Vagyis a vadásztársaság nem vállal felelősséget a vadért, hanem hogy konkrétan felelősségre vonja az autóst a vadgázolásért, az elhullott vad árát megfizettetik a sofőrrel, ha utalt tábla a jelenlétre, ha nem.

A vadkár elkerülhető, ha figyelünk az intő jelekre

Fotó: Rákóczy Ádám

Akkor mégis mi védi az autóst?

Egyetlen esetben történik kárrendezés az autós javára, ha az bizonyítani tudja, hogy a vad űzés közben, vadászatkor szaladt ki az útra. Erre pedig lássuk be, elég csekély az esély.

– Az őzek jelenlétére tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell, főleg itt a dél-somogyi erdős területeken kiváltképp. Meg tudom mondani mely települések azok, amelyek között 10 alkalomból 9-szer találkozok vaddal hazafelé. A legjobb az, ha alkalmazzuk a KRESZ szabályait, és mindig az útnak megfelelő körülmények között vezetünk. Abban az esetben, ha az őz már az út szélén áll, szerencsénk van, hiszen van még időnk reagálni. Lassítsunk és maradjunk az út jobb oldalán, mert akkor valószínű nem fog kiugrani – mondta el Vass Tamás, csokonyavisontai gépjárművezetői szakoktató.