Csíkos hátú vadmalacok lakmároztak a nyaralóban a Balatonnál – lefilmezték őket

A vadmalacok augusztus 18-án Balatonmáriafürdőn, a Parti utca és Dózsa György utca közötti részen tűntek fel, a Dorka nyaraló kertjében.

– Először azt hittem, hogy esik az eső, mert olyan furcsa zajt hallottam. Kivilágítottam az ablakon, és láttam, hogy süldő, csíkos vadmalacok eszik az almákat. Nem is azért osztottam meg a történteket, és a videót, mintha problémám lenne velük – tudom, hogy itt élnek –, inkább azért, hogy mások is tudjanak róla. Ez fél tizenegy körül volt, és nyilván a szüleik, a nagyobb vaddisznók is a közelben voltak – mesélte a Sonline.hu megkeresésére a Dorka nyaraló tulajdonosa, János.

Vadmalac dézsmálja az almát a Balatonnál

Fotóillusztráció: Makovics Kornél/MW

Mint mondta, a felnőtt állatokat nem látta, de a malacok után néhány tíz méterre biztosan követik őket. Ez szerinte veszélyes lehet, ha valaki biciklivel vagy gyalog beleszalad egy kisebb kondába. A környéken régóta jelen vannak a vaddisznók, mivel közvetlenül a nádas mellett fekszenek a telkek. Az első jeleket évekkel ezelőtt egy vadász vendégük vette észre, aki a kert melletti ösvényen mutatta meg a vaddisznó csapását. Azóta a nyomokat rendszeresen látják, de eddig főszezonban nem fordult elő, hogy az állatok a kertbe is betérjenek.

Nem zavartatták magukat a vadmalacok

– A világítás egyáltalán nem zavarta őket, sem az, hogy beszélgettünk, vagy hogy a párom videózott. Amikor kinyitottam az ajtót és szóltam hozzájuk, akkor elmentek, de mihelyt becsuktam, visszajöttek. Nem tűntek félénknek. A másik gond az, hogy nagyon aranyosak, szinte barátkozni lenne kedvünk velük. De nem szabad. Tudni kell, hogy a szüleik is a közelben vannak – fogalmazott a nyaralótulajdonos.

A vaddisznók a nádasban tanyáznak

A hatóságok is figyelemmel kísérik a helyzetet: a rendőrség és a vadásztársaság drónnal ellenőrzi a nádasban élő állatokat. A megfigyelések szerint a vaddisznók kör alakú területen pihennek nappal, éjszaka pedig portyázni indulnak. – Semmiképp nem akartam pánikot kelteni. Tudom, hogy ilyenkor rögtön jönnek a kommentek, hogy "ők voltak előbb, mit te". Vagy a másik véglet, hogy "ki kellene őket irtani". Nekem csak annyi volt a célom, hogy az itt élők tudják: legalább nyolc vaddisznó van a nádasban. Az illetékesek pontosan tisztában vannak ezzel, de korlátozottak az eszközeik. Ennyi ember között nem lehet egyszerűen kilőni őket, mindig vita tárgya, hogyan kezeljék a helyzetet – mondta a Dorka nyaraló tulajdonosa.

Ahogy azt a Sonline.hu korábban megírta, több déli parti településen is engedélyt adtak ki a vaddisznók elejtésére. Fontos azonban tudni, hogy ezt csak hivatásos, engedéllyel rendelkező vadászok végezhetik, akik munkáját a rendőrség is felügyeli.



