Van az a fű, ami nem tiltólistás, sőt, az egészségünket szolgálja

A versenyt az angliai Staffordshire-ben rendezik, ahol az „Unsalted Butter Open to Non-U.K. Producers Only” kategóriában nyert a Kerrygold ír vaj, amely kizárólag fűvel táplált tehenek tejéből készül. Ez a különleges takarmányozás adja a vaj gazdag, krémes állagát, élénksárga színét és telt, enyhén savanykás ízvilágát, amely minden prémium vajban megkerülhetetlen.

Prémium vaj itthon is

A Kerrygold vaj

A sós változat és a hagyományos, sótlan alaptermék is megtalálható a hazai nagyobb áruházak polcain, 200 grammos kiszerelésben. A kizárólag fűvel etetett tehenek tejéből készült sótlan vajat jelenleg inkább kisebb delikátesz boltokban lehet beszerezni, de a friss díjnak köszönhetően várhatóan hamarosan szélesebb körben is kapható lesz.

Egy kaposvári dietetikust szerint, a természetes vaj egészségesebb választás, mint a margarin, hiszen kevesebb feldolgozott összetevőt tartalmaz, és gazdagabb tápanyagokban.

– Fontos, hogy milyen olaj adja a zsiradéknak az alapját. Vaj esetében ez a tejzsír, míg a margarin növényi zsírok keményítésével készül. Nem javasoljuk olyan margarinok fogyasztását, amelyeket hidrogénezéssel állítanak elő, vagyis keményítik a növényi olajokat. Ebben a tekintetben a vaj sokkal természetesebb és egészségesebb választás.

Érdemes kiemelni, hogy maga a vaj erős petefészek-stimuláló hatású anyag. A tejzsír képes fokozni a petefészek vérkeringését, ezáltal növeli a hormontermelést, ami bizonyos esetekben – például ösztrogén dominancia esetén – nem előnyös. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy „egészséges” vagy „egészségtelen” élelmiszer, hanem mindig az egyéni egészségi állapotot kell figyelembe venni, és annak megfelelően választani.

Ráadásul a vajak között is vannak különbségek: nemcsak az számít, hogy milyen tehén tejéből készül, hanem az is, milyen technológiával dolgozzák fel a tejzsírt - nyilatkozta Heszberger Edina kaposvári dietetikus.