augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Van az a fű, ami nem tiltólistás, sőt, az egészségünket szolgálja

Címkék#tejzsír#tej#vaj#prémium#árak

A legfrissebb nemzetközi verseny eredményei egyértelműen bizonyítják: egyáltalán nem mindegy, milyen vajat választunk. A világ egyik legelismertebb tejtermékversenyén, az International Cheese and Dairy Awards (ICDA) 2025-ös kiírásán egy olyan ír vaj kapta a legjobb vajnak járó díjat, amely kizárólag fűvel táplált tehetnek tejéből készül. 

Bodor Nikolett
Van az a fű, ami nem tiltólistás, sőt, az egészségünket szolgálja

Fotó: Karnok Csaba

A versenyt az angliai Staffordshire-ben rendezik, ahol az „Unsalted Butter Open to Non-U.K. Producers Only” kategóriában nyert a Kerrygold ír vaj, amely kizárólag fűvel táplált tehenek tejéből készül. Ez a különleges takarmányozás adja a vaj gazdag, krémes állagát, élénksárga színét és telt, enyhén savanykás ízvilágát, amely minden prémium vajban megkerülhetetlen. 

Prémium vaj itthon is
Prémium vaj itthon is

A Kerrygold vaj 

A sós változat és a hagyományos, sótlan alaptermék is megtalálható a hazai nagyobb áruházak polcain, 200 grammos kiszerelésben. A kizárólag fűvel etetett tehenek tejéből készült sótlan vajat jelenleg inkább kisebb delikátesz boltokban lehet beszerezni, de a friss díjnak köszönhetően várhatóan hamarosan szélesebb körben is kapható lesz. 

Egy kaposvári dietetikust szerint, a természetes vaj egészségesebb választás, mint a margarin, hiszen kevesebb feldolgozott összetevőt tartalmaz, és gazdagabb tápanyagokban.

– Fontos, hogy milyen olaj adja a zsiradéknak az alapját. Vaj esetében ez a tejzsír, míg a margarin növényi zsírok keményítésével készül. Nem javasoljuk olyan margarinok fogyasztását, amelyeket hidrogénezéssel állítanak elő, vagyis keményítik a növényi olajokat. Ebben a tekintetben a vaj sokkal természetesebb és egészségesebb választás.

Érdemes kiemelni, hogy maga a vaj erős petefészek-stimuláló hatású anyag. A tejzsír képes fokozni a petefészek vérkeringését, ezáltal növeli a hormontermelést, ami bizonyos esetekben – például ösztrogén dominancia esetén – nem előnyös. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy „egészséges” vagy „egészségtelen” élelmiszer, hanem mindig az egyéni egészségi állapotot kell figyelembe venni, és annak megfelelően választani.

Ráadásul a vajak között is vannak különbségek: nemcsak az számít, hogy milyen tehén tejéből készül, hanem az is, milyen technológiával dolgozzák fel a tejzsírt - nyilatkozta Heszberger Edina kaposvári dietetikus.

  • Összefoglalva, a vaj nemcsak ízletes és krémes kiegészítője sok ételnek, hanem táplálkozási szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Természetes tejzsírt tartalmaz, amely gazdag vitaminokban, például A-, D-, E- és K-vitaminban, valamint egészséges zsírsavakban. Ezek a tápanyagok fontos szerepet játszanak az immunrendszer támogatásában, a csontok egészségének megőrzésében és a sejtek megfelelő működésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu