Vak kamerák őrizték a biztonságot, most látóra cseréli a település mindegyiket

Csokonyavisontán komolyan veszik a biztonság kérdését. Katz Zoltán, a település polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a korábban felszerelt, ma már használaton kívüli köztéri kamerák cseréjét megkezdte az önkormányzat, valamint új eszközök kitelepítésén is dolgoznak. A polgármester beszámolója szerint az elmúlt időszakban olyan sajnálatos események történtek, amelyek világosan megmutatták, hogy a közterületek megfigyelése nemcsak az utólagos vizsgálatok során nyújt értékes segítséget a hatóságoknak, hanem már önmagában is komoly visszatartó erőt jelenthet a szabálysértőkkel, rongálókkal vagy rendbontókkal szemben. Katz Zoltán szerint a mostani beruházás is ezt a célt szolgálja: a közbiztonság erősítését, a közösség nyugalmának megőrzését és a jövőbe vetett bizalom megerősítését.