Új trend terjed: te is dolgozol a szabadságod alatt?

Tízből két megkérdezett dolgozó ugyanis arról számolt be, hogy egyáltalán nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén, ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani ezeket a helyzeteket, számolt be a Profession.hu – noha tombol a vakáció, de nem mindenki tud nyugodtan feltöltődni a szabadság alatt.

Bár itt a vakáció, de lőttek a pihenésnek, minden második munkavállaló a szabadsága alatt is dolgozik

Fotó: Shutterstock

Munkahelyi e-mail, optimális pihenés, céges telefonhívás, levelezés – nyomás alatt a munkavállalók

A nyaralás sokaknál az év fénypontja, az az időszak, amikor kiszakadhatnak a hétköznapi rohanásból, és elengedhetik a munkahelyi feladatokat is. Munkakörtől és egyéntől is függ az, hogy kinek hány nap pihenés megfelelő és optimális, de a megelőző szabadság óta eltelt idő is számít. A szakértői ajánlás alapvetően két hétre szól, azonban ez csak kevés esetben valósul meg, sőt a pihenési idő alatt is sokan vannak, akik számítógépet és telefont ragadnak.

A dolgozók felének bevett szokása munkával foglalkozni kisebb-nagyobb mértékben a szabadsága alatt. A megkérdezettek ugyanilyen arányban fogadnak céges telefonhívásokat: 29 százalékuk nyilatkozta, hogy csak kifejezetten fontos hívásokat vesz fel, 21 százalékuk viszont minden esetben válaszol rájuk. Hasonló a helyzet a céges levelezéssel is: a válaszadók fele a szabadsága alatt is követi a céges levelezését, közülük 22 százalék napi rendszerességgel, míg 30 százalékuk egyáltalán nem nézi a munkahelyi e-maileket pihenés közben.

Vakáció: lőttek a pihenésnek, minden második munkavállaló a szabadsága alatt is dolgozik

Akik figyelemmel kísérik a beérkező üzeneteket, azoknak a többsége nemcsak, hogy olvassa, hanem reagál is rájuk: míg 60 százalékuk csak a legfontosabb megkeresésekre válaszol, 16 százalékuk minden levélre reagál, 24 százalékuk pedig csak átfutja azokat, de nem küld választ. A Profession.hu arról is beszámolt, ennek fényében nem meglepő, hogy a válaszadók 42 százaléka nem tapasztal felhalmozódott munkát a szabadságáról visszatérve, hisz azokat nagyrészt elvégezte a pihenés alatt.

Nyaralás közben is lehet dolgozni

Fotó: Shutterstock

Tervezett menetrend: így könnyebb a dolgozóknak és a partnereknek is

– Nálunk tervezett nyári és téli leállás van, erről már az év elején, hónapokkal a szünet előtt tájékoztatjuk a vevőket és a beszállítókat – közölte kérdésünkre kedden Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója. – Ilyenkor senki nem helyettesít senkit.

Az ipari társaságnál a héten zajlik a nyári szünet, ami a kaposvári gyárban több mint 600 dolgozót érint, a marcali egységnél csaknem 150-et. Az igazgató hangsúlyozta: sok videotonos dolgozónak van céges telefonja, mellyel bárhonnan hozzáférhetnek a céges leveleikhez. Az e-mail fiókban beállítható, hogy távollétük során kihez fordulhatnak a partnerek.

– Nálunk a kommunikáció alapvetően e-mailben zajlik, a telefont sürgős esetben használjuk – tette hozzá Fábián Balázs. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke rámutatott: több kisebb, vagy közepes vállalkozásnál feszes munkaerő-gazdálkodás zajlik, s nehezen tudják megoldani a szakmai helyettesítést. S ezért fordulhat elő, hogy a szabadság alatt eseti munkavégzésre kerül sor. Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke kiemelte: problémát jelent, ha egyes cégeknél nincs elég dolgozó a helyettesítéshez, máshol a vállalkozók azért nem tudják kivenni a szabadságukat, mert a nyáron is sok munkájuk van. A festők és a burkolókon kívül a kőműveseket is érintheti ez a gond, noha az elnök szerint mindenkinek szüksége van pihenésre.

– Van, aki vakáció alatt sem tud elszakadni a munkától, mások viszont egyszerűen eldöntik, hogy nem veszik fel a céges hívásokat – emelte ki. – Szerintem viszont valamennyi dolgozó okosan teszi, ha elmegy pihenni minimum egy hétre, de még jobb ha tíz napra vagy két hétre.