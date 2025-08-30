Vállalkozók Somogyban: összefogás és új lehetőségek

Amikor nehézségekkel küzd a gazdaság, akkor garantáltan előkerül a nő és a férfi vezetők aránya. Nem véletlenül, hiszen kisebb és nagyobb kutatások százezrei foglalkoznak a témával szerte a világban, miközben a helyzet lényegében alig változik. A minap olvastam arról, hogy hazánkban például két és félszer több a férfiak által vezetett vállalkozás. A szakértők azt állítják: a legfiatalabb vállalkozók esetében alig egyharmad a nők aránya.

Somogyban megalakult a vállalkozói szekció, amely összefogással és tapasztalatcserével segíti a helyi cégeket.

Fotó: Muzslay Péter

Vállalkozók közössége erősödik Somogyban

Ha azt nézzük, hogy kik és milyen cégeket tulajdonolnak vagy vezetnek, akkor kiderült, hogy általában szépség- és egészségiparban, a humánegészségügyben és a szociális szolgáltatások területén, a magánszálláshely, a vendéglátás, az adminisztratív területeken és az oktatásban működő cégek esetében többen vannak a hölgyek.

A somogyi tapasztalatok ebben sem térnek el lényegesen az uralkodó trendektől. Néhány hónappal ezelőtt Kaposváron megalakult a VOSZ Női Vállalkozói Szekció Somogy vármegyei csoportja. A kezdeményezés a kapcsolatteremtést, a tapasztalatcserét és az együttműködések ösztönzését helyezi a középpontba. Egyben mintát is ad és bátorít. A női vállalkozók közötti együttműködés ugyanis nagyon fontos lépés, hiszen elősegíti a vállalkozói szellem kibontakozását és egy valóban támogató szakmai közösséget hoz létre. Nem véletlenül vetődött fel itt is, hogy szükség lenne egy speciális, női vállalkozásokat támogató programra hazánkban is. Sok oknál fogva! S talán azért is, mert általában a hölgyek visszafogottabbak, hosszabb távra terveznek, s megbízható cégvezetők. Ráadásul egyes adatok szerint 10 százalékkal jobb eredményt érnek el azok a cégek, ahol egy vagy több nő található a vezetésben.

Tény: a nemek eltérő gondolkodásának és vezetési képességének sajátos összekapcsolódása a 21. században kiemelten fontos lett a vállalkozások életében!