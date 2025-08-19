Orvostudomány
4 órája
Változásra számíthatsz a gyermekorvosi praxisban ebben a városban
– Augusztus 21 és augusztus 31 között helyettesítés lesz a gyermekorvosi praxisban – tájékoztatott közösségi oldalán a nagybajomi önkormányzat.
A rendelési idő: 11.30-13.30. Helyszín: nagybajomi gyermekorvosi rendelő, a helyettesítő orvos: Boros Edina.
Borítóképünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre