augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Orvostudomány

30 perce

Változásra számíthatsz a gyermekorvosi praxisban ebben a városban

Címkék#Boros Edina#gyermekorvosi praxis#önkormányzat

Harsányi Miklós

– Augusztus 21 és augusztus 31 között helyettesítés lesz a gyermekorvosi praxisban – tájékoztatott közösségi oldalán a nagybajomi önkormányzat.
A rendelési idő: 11.30-13.30. Helyszín: nagybajomi gyermekorvosi rendelő, a helyettesítő orvos: Boros Edina.
Borítóképünk illusztráció! 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
