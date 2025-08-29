Jó lenne egy menő ház féláron? Nyimben épül egy, mutatjuk, hogy lehet ilyen olcsó

Vályogházat épít nyomtatással a Balatonnál az Okodome csapata. Igen, jól látják, nem a szemük káprázik, nyomtatják a házat. A projekt túlmutat önmagán, hiszen a csapat célja az, hogy minél több embernek legyen saját háza. Az egészben az a fantasztikus, hogy a ház szerkezete helyben fellelhető anyagból készül méghozzá a mostani építési költségek töredékébe kerül.

Vályogház készül a Balatonon nyomtatással

Forrás: Vályogház nyomtatás közösségi oldal

Különleges építési technikával fele annyiból meg tudunk építeni egy otthont magunknak, mint a hagyományos eljárással. Az újdonság tervei már 2022-ben elkészültek, a Balatontól 15 kilóméterre pedig most végre elkezdődött a kivitelezés. Vályogházat készítenek Siófoktól 15 kilométerre, Nyimben nyomtatással.

Nyomtatással készül vályogház a Balatonon

A ház 80%-a vályogból és 20 %-a pedig római betonból készül, amit már kétezer évvel ezelőtt is használtak. Ehhez pedig 50 méterre kitermelt agyagot, darált szalmát, darált lótrágyát, rizspelyvát, oltott meszet és metakaolint használnak. Az így kapott anyag sokkal jobban ellenáll a természet hatásainak, mint bármi más. Akár 100 évre is lehet tervezni vele és nem utolsó sorban nagyon költséghatékony, mivel a ház oldalai is ebből készülnek. Így költségek nagy része jóval alacsonyabb, mint más eljárások esetén.

A nyomtatással készült vályogház sokkal kevesebbe kerül

Forrás: Vályogház nyomtatás közösségi oldal

A ház különlegessége, hogy kupola formájú, így a tetőt is nyomtatják rá, tehát még tovább csökkenthetők a költségek.

A folyamat a következő: két betonkeverővel kikeverik a matériát, egy kampónál fogva a gép felemeli a talicskát, amiben a kikevert anyag van, ez bekerül az adagolóba, ami benyomja a nyomtató csövébe az alkalmazott anyagot. Ezzel az eljárással napi harminc centit haladva tudják kinyomtatni az épületet, körülbelül 18 nap alatt.

Az anyag szárítását légbefúvók alkalmazásával oldják meg és összesen három ember elég a kivitelezéshez.

Az épület tetejére egy speciális, nyitható forgatható kupola kerül, ami a napfény és a hőmérséklet szabályozására is szolgál.

A vályogház tetejére egy kupola fog kerülni

Forrás: Vályogház nyomtatás közösségi oldal

A Vályogház nyomtatás közösségi oldalán napi szinten frissítik az új információkat, így bárki nyomon követheti, jelenleg hol tart az építkezés.