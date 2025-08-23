augusztus 23., szombat

Valami készül. Úgy tűnik a sok eső jót tett az avar kincsének, lassan előbújik a vargánya, de a rókagomba szerelmesei is örülhetnek.

Dombi Regina
Megdobbant a gombászok szíve: aranyat ért az eső, érkezik a vargánya

A szigorítás mindenkire vonatkozik, aki gombát gyűjt

Fotó: Lang Róbert

Az idei nyár szélsőséges időjárása bizony az avar kincseinek sem igazán kedvezett, a nyári gombaszedők kosara bizony sokszor maradt üresen. Az aszály és a szárazság a nyáron kedvelt gombafajoknak sem tett jót, a júliusi közepi és az elmúlt napok esőzése azonban talán feltámaszthatja az élővilágot. A kedvelt fajok közül már többen megjelentek a somogyi erdőkben is, éledezik a vargánya. 

vargánya
Már a galambgombák is megjelentek az avar kincsei között, nemcsak vargánya kerülhet a kosárba Somogy erdeiből
Forrás: Kalap Kaland facebook oldala

Gombakérdésben a legfontosabb jelenleg az, hogy elegendő volt-e ez a csapadékmennyiség ahhoz, hogy a legkeresettebb fajok is előbújjanak az avar alól?A csapadékos időjárás kétségkívül kedvez a gombáknak, azonban nem mindenhol egyformán érvényesül a hatása. A legtapasztaltabb gombászok szerint sok helyen túl hirtelen zúdult le az eső, ezért nem tudott elég mélyen beszivárogni a talajba. Ott viszont, ahol a víz jobban megmaradt, már most feltűnhetnek az első nyári fajok. 

Vargánya és rókagomba – Somogy erdeinek első hírnökei

– A hosszú meleg és aszályos idő után végre érkezett számottevő csapadék (persze, még így is rengeteg vízre lenne szüksége a földnek) és ez a melegkedvelő gombák termőtestképzésére nyilván pozitívan hat. Az erdők szerelmesei a konyhára gyűjthető fajok közül a vargányákkal, különböző tinórukkal, galamb- és rókagombákkal találkozhatnak leginkább ebben az időszakban – mondta el Makkos Péter, nagyatádi gombaszakellenőr. 
Magyarországon több mint hetven ehető, árusítható gombafaj létezik, Somogyban mégis a vargánya, a rókagomba, a nagy őzlábgomba, s talán még néhány galambgomba a gombászok slágere. Belső-Somogy lomb- és fenyőerdeiben számtalan lelőhely létezik, melyek mind bőséges gombatermést adnak, de ezek ellátottsága is nagy mértékben függ az évszaktól, a hőmérséklettől és természetesen a csapadékmennyiségtől

A nagy szárazság ellenére azért akadt gomba Somogyban augusztusban is. Ezeket Salekovics József találta a Barcs közeli erdőben
Fotó: Salekovics József / Forrás: Gomba-barátok facebook oldala

Mit és hogyan gyűjtsünk?

Makkos Péter javaslata az, hogy ha lehet, lássunk túl azokon a fajokon, amiket már ismerünk. – A több mint 70 ehető, árusítható gombafajon kívül még rengeteg az ehető, de nagyon fontos megismerni a legjellemzőbb mérgező és védett fajokat is. Előbbiek ismerete nélkül nem is gyűjthetjük biztonságosan az erdő kalapos kincseit – tette hozzá a gombaszakértő. 

A gombaszedés nagyon szép, de felelősségteljes tevékenység, mert a gombák között sok a mérgező faj, és laikusként könnyű hibázni. Íme a legfontosabb tudnivalók:

1. Előkészületek:

  • Csak olyan gombát szedjünk le, amit biztosan ismerünk. Ha bizonytalan vagyunk, akkor inkább ne is szedjük le!
  • Vigyünk magunkkal kosarat (soha ne nylonzacskót, mert abban befülled, megrohad a gomba).
  • Érdemes kést magunkkal vinni, amivel szakszerűen el lehet vágni a gombát.

2. A leszedés módja:

  • A gombát tőből szedjük ki vagy élesen vágjuk el a föld felszínénél. A tönköt is hagyjuk rajta, mert a határozáshoz fontos lehet!
  • A helyét érdemes földdel, avarral visszatakarni, hogy a micélium ne száradjon ki, és jövőre is teremjen.

3. Gyűjtés:

  • Mindig különítsük el az ismeretlen gombákat a biztosan ehetőktől.
  • Ne törjük össze, rétegesen helyezzük a kosárba.
gomba_viszak_szp_vn_07
A gomba mindenképpen kosárba kerüljön, ne zacskóba
Fotó: Szendi Péter

4. Bevizsgáltatás:

  • Magyarországon minden nagyobb városban működnek gombaszakellenőri szolgálatok a piacokon. Ezek ingyenesek és nagyon ajánlott az igénybevételük, mert még gyakorlott gombászok is tévedhetnek!

5. Fogyasztás:

Csak szakellenőr által átvizsgált gombát együnk!

A mérgező gombák nagy veszélye abban rejlik, hogy sokszor nagyon hasonlítanak az ehető fajokra, és egy apró tévedés is súlyos mérgezéshez vezethet. Az egyik legismertebb és legveszélyesebb mérgező gomba a gyilkos galóca, de gyakori tévedési forrás a sárga és a párducgalóca, melyek súlyos idegrendszeri tüneteket okozhatnak.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
