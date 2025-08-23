42 perce
Megdobbant a gombászok szíve: aranyat ért az eső, érkezik a vargánya
Valami készül. Úgy tűnik a sok eső jót tett az avar kincsének, lassan előbújik a vargánya, de a rókagomba szerelmesei is örülhetnek.
A szigorítás mindenkire vonatkozik, aki gombát gyűjt
Fotó: Lang Róbert
Az idei nyár szélsőséges időjárása bizony az avar kincseinek sem igazán kedvezett, a nyári gombaszedők kosara bizony sokszor maradt üresen. Az aszály és a szárazság a nyáron kedvelt gombafajoknak sem tett jót, a júliusi közepi és az elmúlt napok esőzése azonban talán feltámaszthatja az élővilágot. A kedvelt fajok közül már többen megjelentek a somogyi erdőkben is, éledezik a vargánya.
Gombakérdésben a legfontosabb jelenleg az, hogy elegendő volt-e ez a csapadékmennyiség ahhoz, hogy a legkeresettebb fajok is előbújjanak az avar alól?A csapadékos időjárás kétségkívül kedvez a gombáknak, azonban nem mindenhol egyformán érvényesül a hatása. A legtapasztaltabb gombászok szerint sok helyen túl hirtelen zúdult le az eső, ezért nem tudott elég mélyen beszivárogni a talajba. Ott viszont, ahol a víz jobban megmaradt, már most feltűnhetnek az első nyári fajok.
Vargánya és rókagomba – Somogy erdeinek első hírnökei
– A hosszú meleg és aszályos idő után végre érkezett számottevő csapadék (persze, még így is rengeteg vízre lenne szüksége a földnek) és ez a melegkedvelő gombák termőtestképzésére nyilván pozitívan hat. Az erdők szerelmesei a konyhára gyűjthető fajok közül a vargányákkal, különböző tinórukkal, galamb- és rókagombákkal találkozhatnak leginkább ebben az időszakban – mondta el Makkos Péter, nagyatádi gombaszakellenőr.
Magyarországon több mint hetven ehető, árusítható gombafaj létezik, Somogyban mégis a vargánya, a rókagomba, a nagy őzlábgomba, s talán még néhány galambgomba a gombászok slágere. Belső-Somogy lomb- és fenyőerdeiben számtalan lelőhely létezik, melyek mind bőséges gombatermést adnak, de ezek ellátottsága is nagy mértékben függ az évszaktól, a hőmérséklettől és természetesen a csapadékmennyiségtől.
Mit és hogyan gyűjtsünk?
Makkos Péter javaslata az, hogy ha lehet, lássunk túl azokon a fajokon, amiket már ismerünk. – A több mint 70 ehető, árusítható gombafajon kívül még rengeteg az ehető, de nagyon fontos megismerni a legjellemzőbb mérgező és védett fajokat is. Előbbiek ismerete nélkül nem is gyűjthetjük biztonságosan az erdő kalapos kincseit – tette hozzá a gombaszakértő.
A gombaszedés nagyon szép, de felelősségteljes tevékenység, mert a gombák között sok a mérgező faj, és laikusként könnyű hibázni. Íme a legfontosabb tudnivalók:
1. Előkészületek:
- Csak olyan gombát szedjünk le, amit biztosan ismerünk. Ha bizonytalan vagyunk, akkor inkább ne is szedjük le!
- Vigyünk magunkkal kosarat (soha ne nylonzacskót, mert abban befülled, megrohad a gomba).
- Érdemes kést magunkkal vinni, amivel szakszerűen el lehet vágni a gombát.
2. A leszedés módja:
- A gombát tőből szedjük ki vagy élesen vágjuk el a föld felszínénél. A tönköt is hagyjuk rajta, mert a határozáshoz fontos lehet!
- A helyét érdemes földdel, avarral visszatakarni, hogy a micélium ne száradjon ki, és jövőre is teremjen.
3. Gyűjtés:
- Mindig különítsük el az ismeretlen gombákat a biztosan ehetőktől.
- Ne törjük össze, rétegesen helyezzük a kosárba.
4. Bevizsgáltatás:
- Magyarországon minden nagyobb városban működnek gombaszakellenőri szolgálatok a piacokon. Ezek ingyenesek és nagyon ajánlott az igénybevételük, mert még gyakorlott gombászok is tévedhetnek!
5. Fogyasztás:
Csak szakellenőr által átvizsgált gombát együnk!
A mérgező gombák nagy veszélye abban rejlik, hogy sokszor nagyon hasonlítanak az ehető fajokra, és egy apró tévedés is súlyos mérgezéshez vezethet. Az egyik legismertebb és legveszélyesebb mérgező gomba a gyilkos galóca, de gyakori tévedési forrás a sárga és a párducgalóca, melyek súlyos idegrendszeri tüneteket okozhatnak.