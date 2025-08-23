Megdobbant a gombászok szíve: aranyat ért az eső, érkezik a vargánya

Az idei nyár szélsőséges időjárása bizony az avar kincseinek sem igazán kedvezett, a nyári gombaszedők kosara bizony sokszor maradt üresen. Az aszály és a szárazság a nyáron kedvelt gombafajoknak sem tett jót, a júliusi közepi és az elmúlt napok esőzése azonban talán feltámaszthatja az élővilágot. A kedvelt fajok közül már többen megjelentek a somogyi erdőkben is, éledezik a vargánya.

Már a galambgombák is megjelentek az avar kincsei között, nemcsak vargánya kerülhet a kosárba Somogy erdeiből

Forrás: Kalap Kaland facebook oldala

Gombakérdésben a legfontosabb jelenleg az, hogy elegendő volt-e ez a csapadékmennyiség ahhoz, hogy a legkeresettebb fajok is előbújjanak az avar alól?A csapadékos időjárás kétségkívül kedvez a gombáknak, azonban nem mindenhol egyformán érvényesül a hatása. A legtapasztaltabb gombászok szerint sok helyen túl hirtelen zúdult le az eső, ezért nem tudott elég mélyen beszivárogni a talajba. Ott viszont, ahol a víz jobban megmaradt, már most feltűnhetnek az első nyári fajok.

Vargánya és rókagomba – Somogy erdeinek első hírnökei

– A hosszú meleg és aszályos idő után végre érkezett számottevő csapadék (persze, még így is rengeteg vízre lenne szüksége a földnek) és ez a melegkedvelő gombák termőtestképzésére nyilván pozitívan hat. Az erdők szerelmesei a konyhára gyűjthető fajok közül a vargányákkal, különböző tinórukkal, galamb- és rókagombákkal találkozhatnak leginkább ebben az időszakban – mondta el Makkos Péter, nagyatádi gombaszakellenőr.

Magyarországon több mint hetven ehető, árusítható gombafaj létezik, Somogyban mégis a vargánya, a rókagomba, a nagy őzlábgomba, s talán még néhány galambgomba a gombászok slágere. Belső-Somogy lomb- és fenyőerdeiben számtalan lelőhely létezik, melyek mind bőséges gombatermést adnak, de ezek ellátottsága is nagy mértékben függ az évszaktól, a hőmérséklettől és természetesen a csapadékmennyiségtől.

A nagy szárazság ellenére azért akadt gomba Somogyban augusztusban is. Ezeket Salekovics József találta a Barcs közeli erdőben

Fotó: Salekovics József / Forrás: Gomba-barátok facebook oldala

Mit és hogyan gyűjtsünk?

Makkos Péter javaslata az, hogy ha lehet, lássunk túl azokon a fajokon, amiket már ismerünk. – A több mint 70 ehető, árusítható gombafajon kívül még rengeteg az ehető, de nagyon fontos megismerni a legjellemzőbb mérgező és védett fajokat is. Előbbiek ismerete nélkül nem is gyűjthetjük biztonságosan az erdő kalapos kincseit – tette hozzá a gombaszakértő.