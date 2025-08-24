Betonkeverő, szentképpel – ilyen volt a vasárnapi vásár Kaposváron

Ezen a hétvégén sem maradtak a kaposváriak vásár nélkül. A Kaposvári Vásárban minden vasárnap tartanak vásárt, ahol szó szerint bármit megtalálhat az ember. Kerti gépeket, szent képeket, hanglemezeket, de még lego figurákat is kínálnak az árusok, de természetesen az idény gyümölcsök is megtalálhatók a vásárban.

A betonkeverőtől a szent képekig bármit megtalálhatsz a kaposvári vásárban

Fotó: Lang Róbert

Kincsek kerülnek elő a kaposvári vásárból

Ki mondta, hogy a vásározás már nem menő dolog? A kaposvári vásárba látogatók biztos nem így vélekednek, hiszen akadt érdeklődő jócskán az árusok pultjai körül. Kicsit olyan ”kacatos” hangulatú, de talán pont adja meg a varázsát, és az ember gyakorlatilag bármit megtalál.

Minden korosztály találhat magának való ”vásár fiát”. Több gyermek játék sorakozott egymás mellett: mini fűnyíró, lábbal hajtós bicikli és még roller is akadt az árusok repertoárjában. Az a gyerkőc, aki inkább az ücsörgős játékokat szereti, szintén talált magának való kincset, hiszen egy egész táblányi lego figura ékeskedett az egyik árus standján.

Egy egész táblányi lego figura is volt a vásárban

Fotó: Lang Róbert

Gyerekülés, matrac és ezernyi darab használt ruha várta az érdeklődőket, de régi szódás üvegek és olaj lámpák is sorakoztak a vásár kincsei között. A különlegességek kedvelői is örülhettek, hiszen volt régi cola-s és fanta-s üveg, tejes köcsög és még napóra is az árusok kínálata között.

Szódás szifon, retro cola-s üveg – a Kaposvári Vásárban rengeteg kincset találhatsz

Fotó: Lang Róbert

Rengeteg szent kép volt a vasárnapi vásárban, amik iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés. Érmegyűjteményt is láthattak a Kaposvári Vásárba látogatók, de súlyzókat, és még betonkeverőt is kínáltak a standoknál.

Érmegyűjtemény is volt a vásárban

Fotó: Lang Róbert

A szezon gyümölcsei is megjelentek a piacon, szőlőt és szilvát is vásárolhattak a vásárba látogatók, de mézkészítmény volt az egyik árusnál.