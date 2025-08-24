Torlódások
Vége a MotoGp-nek, kötélidegekkel indulj Pest felé az autópályán
A hétvégén többször baleset, és dugó nehezítette a közlekedést az autópályán. Most, hogy vége a motorversenynek, még súlyosabb lesz a helyzet.
A mai napon záruló MotoGP verseny és az amúgy is nagyon erős hétvégi forgalom miatt az M7 főváros felé vezető oldalán a 105-87 km és 83-70 km között szakaszos torlódások alakulnak ki Budapest irányába.
Óvatosan közlekedjetek!
Durva baleset: két-két autó csapódott egymásba az autópályánÚjabb baleset történt az autópályán. Vasárnap délután már 4 autó is összeütközött Siófok térségében.
