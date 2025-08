Véradás 1 órája

Fesztiválozás közben csapolják le a véred

Nyáron is nagy szükség van a vérre. Somogyban a következő héten több Balaton-parti településen is tartanak véradást, így nyaralás közben is életet menthetünk.

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-számot bemutatni. Somogy vármegyében öt településen is jelentkezhetsz véradásra

Fotó: MW Kaposvár, Rendőrség Kaposvár (Szent Imre u. 14/c.) augusztus 4. 09:00 - 12:00

Kaposvár, Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár (Fő u.10., Múzeum) augusztus 4. 14:00 - 16:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. 20-32) augusztus 5. 09:00 - 18:00

Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) augusztus 5. 11:30 - 15:00

Balatonlelle, Balatonlelle Napfény Strand (Napospart . u. 2.) augusztus 6. 13:30 - 17:30

Balatonkeresztúr, Balatonkeresztúr Szent István Ház (KOSSUTH U. 2.) augusztus 7. 10:00 - 12:00

Görgeteg, Görgeteg (Kossuth L. u. 34.) augusztus 7. 11:00 - 13:00

Balatonszentgyörgy, Balatonszentgyörgy Művelődési Ház (Csillagvár u. 2.) augusztus 7. 14:00 - 16:00

Lábod, Lábod (Kossuth L. u. 87.) augusztus 7. 15:00 - 17:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) augusztus 8. 08:00 - 12:00

Fonyód, Rockbalaton Fesztivál Fonyód Napsugár Kemping (Vitorlás u. 37.) augusztus 8. 13:00 - 17:00

Kereki, Polgárőr nap Kereki (Hősők Parkja) augusztus 9. 11:00 - 14:00 A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon. A véradás menete A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.

