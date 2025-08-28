augusztus 28., csütörtök

OVSZ

Neked egy óra, másnak egy élet

Az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei a következő héten is várják a somogyi önkénteseket. Nagyatádon például retró véradásra készülnek.

Klein Péter Nándor

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-számot bemutatni.

Véradás
Akár retró véradásra is mehetsz a jövő héten
Fotó: MW
  • Szántód, Szántód Művelődési Ház (Iskola utca 9.) szeptember 1. 14:30 - 17:00
  • Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) szeptember 2. 09:00 - 18:00
  • Nagyatád, Nagyatád Retró Véradás (Széchenyi tér 7.) szeptember 2. 12:00 - 17:00
  • Kaposvár, Magyar Államkincstár Kaposvár (Rákóczi tér. 7-8.) szeptember 4. 09:00 - 11:30
  • Látrány, Látrány Művelődési Ház (Rákóczi u. 65.) szeptember 4. 15:00 - 17:30
  • Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) szeptember 5. 08:00 - 16:00
  • Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) szeptember 6. 08:00 - 14:00

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.

 

