Már gyorsétteremben is adhatsz vért

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-számot bemutatni.

Somogy vármegyében hét településen is jelentkezhetsz véradásra

Fotó: MW

Kaposvár, OTP Kaposvár - Agóra (Nagy Imre tér 2.) augusztus 25. 09:30 - 11:30

Igal, Igal Általános Iskola (Farkas János utca 2.) augusztus 25. 13:30 - 16:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézet (Tallián Gy. u.20-32) augusztus 26. 09:00 - 18:00

Kéthely, Kéthely Kultúrház (Hunyadi u. 2.) augusztus 27. 12:30 - 16:00

Homokszentgyörgy, Homokszentgyörgy Művelődési Ház (Kossuth L. u. 64.) augusztus 27. 16:00 - 18:00

Marcali, Ziehl-Abegg Kft. Marcali (Ziehl-Abegg u. 1-2.) augusztus 28. 12:00 - 15:00

Csurgó, Csurgó (Soltra utca 14.) augusztus 28. 13:00 - 17:00

Siófok, MCDonald's Siófok (Zúgó u. 1.) augusztus 29. 11:00 - 17:30

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.