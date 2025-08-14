Véres helyszínek a Balatonnál

Az Országos Vérellátó Szolgálat csütörtöki tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet: a vérellátás és véradás kiemelt jelentőségét fontosnak tartják.

Helyszínek: Siófok, Balaton-Parti Fenntartó és Hasznosít Kft. Siófok (Petőfi Sétány 3.) augusztus 18. 14:00 - 17:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u 20-32) augusztus 19. 09:00 - 18:00

Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) augusztus 19. 11:30 - 15:00

Balatonboglár, Balatonboglár Bornapok Egészségudvar (Platán strand) augusztus 19. 13:00 - 17:00

Siófok, CE Plaza Hotel Siófok (Somogyi u. 18/B) augusztus 21. 10:30 - 12:30

Zamárdi, Strand Fesztivál Zamárdi Szabadstrand (Margó Ede sétány 14.) augusztus 21. 13:00 - 17:00

Balatonendréd, Balatonendréd Faluház (Szabadság utca 8.) augusztus 21. 14:30 - 16:30

Zamárdi, Strand Fesztivál Zamárdi Szabadstrand (Margó Ede sétány 14.) augusztus 22. 13:00 - 17:00