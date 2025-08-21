Egyre több fiatal hal meg, a néma gyilkos senkit nem kímél

Ez a krónikus betegség hosszú ideig tünetmentes marad, miközben észrevétlenül károsítja a szervezetet. Amikor a vérnyomás tartósan megemelkedik, az erek falára nehezedő nyomás is folyamatosan nő, ami számos egészségügyi problémához vezethet. A magas nyomás hatására az érfalak megvastagodnak és elveszítik rugalmasságukat, ami miatt a szívnek egyre nagyobb erővel kell pumpálnia a vért. Ez az erek sérülését idézheti elő, de emellett más szervek működését is negatívan befolyásolhatja.

Vérnyomás-ingadozás: A láthatatlan kockázat

Fotó: Sipeki Péter/MW

Szerémy György korábbi Somogy vármegyei mentőfőorvos elmondta: a vérnyomás értékeivel kapcsolatban az orvosi nézetek az évek során sokat változtak. Ma általánosan elfogadott, hogy az ideális érték nagyjából 120–140/80 Hgmm között mozog, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez egyénenként eltérhet. Vannak, akik már a 110-es értéknél is jól érzik magukat, míg mások szervezete a 140-es szintnél áll be stabilan, panaszmentesen.

A korábbi felfogással – miszerint a normál érték a 100 plusz életkor képlet szerint számolható – ma már nem értenek egyet a szakemberek. Helyette a hangsúly az egyéni tolerancián és az állandóságon van. A hullámzó vérnyomás ugyanis nehezen kezelhető, és komoly kockázatot jelenthet.

Különösen fontos, hogy aki gyógyszeres kezelést kezd, az azt rendszeresen szedje. A gyógyszer önkényes elhagyása ugyanis gyakran hirtelen vérnyomás-kiugrást eredményezhet, amely veszélyes lehet. Ajánlott ellenőrizni, mérni , de mindig ugyanabban a napszakban. Az értékeket érdemes feljegyezni, amely hasznos segítség lehet a háziorvos számára, ha bármilyen eltérés vagy panasz jelentkezik.

Leggyakoribb tünetek közé tartozik a szédülés, fejfájás, lüktető érzés a halánték tájékán, valamint az általános kótyagosság, bizonytalanságérzet. Ezekre a jelekre érdemes odafigyelni, hiszen időben felismerve a probléma hatékonyabban kezelhető.

Az Amerikai Szív Szövetség (AHA) és az Amerikai Kardiológusok Kollégiuma (ACC) 2017 után először frissítette a magas vérnyomás kezelésére vonatkozó irányelveit.

A változtatások célja, hogy hatékonyabban csökkentsék olyan súlyos betegségek kockázatát, mint a szívinfarktus, a stroke, a vesekárosodás vagy a demencia. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak világszerte.

Nem változtak a célértékek, de szigorúbb a megközelítés:

A normális vérnyomás továbbra is a 120/80 Hgmm alatti érték, emelkedettnek számít a 120–129/80 Hgmm közötti tartomány. A 130/80 Hgmm feletti érték már kezelést igényel – első lépésként nem gyógyszert, hanem életmódváltást javasolnak a szakértők.

Sokszor tünetmentes, azonban hosszú távon súlyosan károsítja az artériákat, növelve ezzel a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét. Éppen ezért kulcsfontosságú a rendszeres ellenőrzés és a korai beavatkozás.

Életmódváltás az első lépés

Az új ajánlás szerint a 130–139 Hgmm közötti szisztolés értékkel élők esetében az első 3–6 hónap során életmódbeli változtatások javasoltak. Ha ez idő alatt nem javulnak az értékek, gyógyszeres kezelés következhet.

A javasolt változtatások közé tartozik: