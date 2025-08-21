1 órája
Egyre több fiatal hal meg, a néma gyilkos senkit nem kímél
A hipertónia, napjaink egyik legelterjedtebb szív- és érrendszeri megbetegedése. Magyarországon különösen nagy arányban érinti a felnőtt lakosságot: becslések szerint minden harmadik-negyedik ember szenved a magas vérnyomás tüneteivel. Az életkor előrehaladtával a kockázat jelentősen nő, 60 év felett már a lakosság több mint fele, akár 60 százaléka is érintett lehet.
Ez a krónikus betegség hosszú ideig tünetmentes marad, miközben észrevétlenül károsítja a szervezetet. Amikor a vérnyomás tartósan megemelkedik, az erek falára nehezedő nyomás is folyamatosan nő, ami számos egészségügyi problémához vezethet. A magas nyomás hatására az érfalak megvastagodnak és elveszítik rugalmasságukat, ami miatt a szívnek egyre nagyobb erővel kell pumpálnia a vért. Ez az erek sérülését idézheti elő, de emellett más szervek működését is negatívan befolyásolhatja.
Szerémy György korábbi Somogy vármegyei mentőfőorvos elmondta: a vérnyomás értékeivel kapcsolatban az orvosi nézetek az évek során sokat változtak. Ma általánosan elfogadott, hogy az ideális érték nagyjából 120–140/80 Hgmm között mozog, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez egyénenként eltérhet. Vannak, akik már a 110-es értéknél is jól érzik magukat, míg mások szervezete a 140-es szintnél áll be stabilan, panaszmentesen.
A korábbi felfogással – miszerint a normál érték a 100 plusz életkor képlet szerint számolható – ma már nem értenek egyet a szakemberek. Helyette a hangsúly az egyéni tolerancián és az állandóságon van. A hullámzó vérnyomás ugyanis nehezen kezelhető, és komoly kockázatot jelenthet.
Különösen fontos, hogy aki gyógyszeres kezelést kezd, az azt rendszeresen szedje. A gyógyszer önkényes elhagyása ugyanis gyakran hirtelen vérnyomás-kiugrást eredményezhet, amely veszélyes lehet. Ajánlott ellenőrizni, mérni , de mindig ugyanabban a napszakban. Az értékeket érdemes feljegyezni, amely hasznos segítség lehet a háziorvos számára, ha bármilyen eltérés vagy panasz jelentkezik.
Leggyakoribb tünetek közé tartozik a szédülés, fejfájás, lüktető érzés a halánték tájékán, valamint az általános kótyagosság, bizonytalanságérzet. Ezekre a jelekre érdemes odafigyelni, hiszen időben felismerve a probléma hatékonyabban kezelhető.
Az Amerikai Szív Szövetség (AHA) és az Amerikai Kardiológusok Kollégiuma (ACC) 2017 után először frissítette a magas vérnyomás kezelésére vonatkozó irányelveit.
A változtatások célja, hogy hatékonyabban csökkentsék olyan súlyos betegségek kockázatát, mint a szívinfarktus, a stroke, a vesekárosodás vagy a demencia. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak világszerte.
Nem változtak a célértékek, de szigorúbb a megközelítés:
- A normális vérnyomás továbbra is a 120/80 Hgmm alatti érték, emelkedettnek számít a 120–129/80 Hgmm közötti tartomány. A 130/80 Hgmm feletti érték már kezelést igényel – első lépésként nem gyógyszert, hanem életmódváltást javasolnak a szakértők.
- Sokszor tünetmentes, azonban hosszú távon súlyosan károsítja az artériákat, növelve ezzel a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét. Éppen ezért kulcsfontosságú a rendszeres ellenőrzés és a korai beavatkozás.
Életmódváltás az első lépés
Az új ajánlás szerint a 130–139 Hgmm közötti szisztolés értékkel élők esetében az első 3–6 hónap során életmódbeli változtatások javasoltak. Ha ez idő alatt nem javulnak az értékek, gyógyszeres kezelés következhet.
A javasolt változtatások közé tartozik:
- a testsúly normalizálása,
- szívbarát étrend követése,
- a sóbevitel mérséklése,
- rendszeres fizikai aktivitás,
- valamint a stressz hatékony kezelése.
Alkohol: már nem fér bele a "mértékkel" sem
Az új irányelvek az alkoholfogyasztás kapcsán is szigorúbb álláspontot képviselnek. Míg korábban a mérsékelt ivás még elfogadott volt, ma már az absztinenciát tartják a legideálisabbnak. Az egyre növekvő számú kutatás szerint növeli a vérnyomást, és hosszú távon súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Vérnyomás és terhesség: fontos a kontroll
Külön fejezetet kapott a terhesség alatti kezelése is. A gyermeket tervező és a már várandós nők esetében elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés, mivel az eltérések nemcsak az anyára, hanem a magzatra is negatív hatással lehetnek, és hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
A testsúlycsökkentés kulcsszerepe
Túlsúlyos vagy elhízott egyének esetében legalább 5%-os testsúlycsökkenés javasolt az optimalizálás érdekében.
Bár az irányelvek betartása a mindennapokban kihívást jelenthet, a szakemberek szerint a tudatos életmódváltás a magas vérnyomás megelőzésének és kezelésének leghatékonyabb módja. A sófogyasztás csökkentésével, az alkohol mellőzésével, a rendszeres testmozgással és a testsúly mérséklésével hosszú távon jelentősen csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.