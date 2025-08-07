augusztus 7., csütörtök

Technikás verseny

2 órája

A legkeményebb barcsi életmentő a világ másik felén száll versenybe

Címkék#Moldován András#Budapest Rope Rescue#kötéltechnika#világverseny

A világ másik felére készül a barcsi életmentő, akinek nem akadály még egy földrengés sem. Moldován András, somogyi tűzoltó a Chilében megrendezésre kerülő Grimpday nevű világversenyre készül, amihez a te segítséged is jól jön neki!

Koszorus Rita

Barcsról indul útnak a világ egyik legrangosabb technikai mentési versenyére, a Chilében megrendezésre kerülő Grimpdayre Moldován András, a Budapest Rope Rescue csapatának tagja. A 41 éves, elkötelezett szakember számára ez a világverseny az utolsó lehetőség, hogy versenyzőként vegyen részt ezen a megmérettetésen, mielőtt kizárólag edzői szerepben támogatná társait.

Moldován András nemzetközi mentési versenyre készül
Kőkeményen készül a barcsi életmentő, Moldován András a Grimpday-re
 Fotó: Röhrig Dániel

A legkeményebb barcsi életmentő a világ másik felén száll versenybe a Grimpday-n

Moldován András neve jól cseng a hazai katasztrófavédelem és mentéstechnika világában. Jelenleg a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki biztonsági tisztjeként dolgozik Nagyatádon, előtte pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt főelőadójaként tevékenykedett Budapesten. Széleskörű tapasztalatát a HUNOR Mentőszervezet parancsnokhelyetteseként, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szentendrei tűzoltóparancsnok-helyetteseként is kamatoztatta. Mindemellett több alkalommal szakértőként oktatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tanári feladatokat is ellátott.

Az egyetlenSomogy vármegyei versenyző
Az egyetlen Somogy vármegyei versenyző a mentési versenyre készül
Fotó: Röhrig Dániel

Moldován András az utolsó nagy kihívásra készül 

Moldován András Szentendréről költözött vissza Barcsra feleségével és két gyermekével, mert a várost ideálisnak tartják a gyermeknevelésre. András az egyetlen tagja a Budapest Rope Rescue csapatának, aki nem Pestről, hanem vidékről, Barcsról érkezett – írta a somogyi életmentőről Barcs Város hivatalos oldala a közösségi oldalon. A sportoló-életmentő saját elmondása szerint ez a verseny jelenti számára az utolsó nagy kihívást, mint aktív versenyző.

A Grimpday egy rangos nemzetközi kötéltechnikai világverseny, ahol tűzoltók, mentőszolgálatok, speciális rendeltetésű alakulatok és ipari mentőcsapatok mérik össze tudásukat magas színvonalú technikai mentési feladatokban. A megmérettetés célja a nemzetközi együttműködés, a mentési technikák fejlesztése és a tapasztalatcsere elősegítése a különböző országok egységei között.

Jól jön a segítség a világverseny előtt

A Budapest Rope Rescue – melynek tagjai Égető Szilárd, Kovács Csoma Vince, Kovalczky Dorottya, Vozár Dávid, Moldován András, Perge Kinga, Vass Alexandra – önkéntes alapon, szabadidejében készül a megmérettetésre. Az utazás és a részvétel jelentős anyagi terhet jelent, ezért a sportolók szívesen veszik a támogatásokat, amellyel bárki hozzájárulhat a magyar csapat sikeréhez. 
Moldován András a chilei versenyen standoló szerepet tölt be: ez azt jelenti, hogy az ő felelőssége lesz a többi mentésben résztvevő biztonságának szavatolása. Az életmentő és sportoló, aki részt vett a törökországi földrengés utáni mentési munkákban is, a Barcs Város oldalára feltöltött videóban avatott be a kötéltechnika rejtelmeibe és abba, hogyan készül a világversenyre. 

 

