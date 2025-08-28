augusztus 28., csütörtök

Helyi közélet

3 órája

Két országos csúcs is született a FireFit bajnokságon

Címkék#Ifj Bodó László#Tikász Ernesztina#Magyar FireFit Bajnokság#Európa-bajnokság

Augusztus 20–24. között Szolnok adott otthont a FireFit Europe Bajnokságnak, amelyet a Magyar Tűzoltósport Egyesület (MTSE Hungary) szervezett. A nemzetközi versenysorozat részeként rendezték meg a Magyar FireFit Bajnokságot is, ahol a somogyi versenyzők kiemelkedő eredményeket értek el.

Bodor Nikolett
Két országos csúcs is született a FireFit bajnokságon

A FireFit versenysorozat Kanadából indult több mint harminc évvel ezelőtt, mára világszinten is elismert extrém tűzoltósport-versenyként tartják számon. Magyarországon idén második alkalommal rendezték meg a bajnokságot, de most először adott helyet hazánk az Európa-bajnokságnak is, amelyre Lettországból, Lengyelországból és Németországból is érkeztek indulók.

Kiemelkedő teljesítményeket értek el a verseny során a somogyiak
Kiemelkedő teljesítményeket értek el a verseny során a somogyiak

A verseny különlegessége abban rejlik, hogy a tűzoltói beavatkozások valós helyzeteket és feladatokat idéznek meg.

– A magyar honvédség kaposvári laktanyájából is érkezett két csapat, akik szintén részt vettek a versenyen – mondta ifj.Bodó László, a KÖTÉL Egyesület tagja. Augusztus 20-án tartottuk a nulladik napot, amely bár versenyen kívüli volt, mégis díjazták a résztvevőket. Az egyéni futamokat, valamint a váltó- és tandemversenyeket augusztus 21-én és 22-én rendezték meg. Ezek alapján alakult ki a magyar bajnokság végeredménye, és akik továbbjutottak, szombaton és vasárnap az Európa-bajnokságon mérhették össze tudásukat.

A katonai csapat a látványfutamon indult, amely augusztus 20-án, a megnyitó után, egyből 18 órakor kezdődött. – A rendvédelmi szervek tíz csapatot állítottak össze, Kaposvárról a Lahner György 2. Ellátó Ezred két csapata indult. A látványfutamon ugyanazt a pályát kellett teljesítenünk, mint amit az Európa-bajnokságon a tűzoltóknak is, és minden csapat a saját felszerelésében indult. A versenyt megelőzően két hónapon keresztül készültünk a versenyre – tette hozzá Tikász Ernesztina főhadnagy.

 

Magyar bajnokságon elért versenyeredmények:

  • Kiss János 45 év felettiek közt 1. hely, abszolút 2. hely 1:37:49 Országos csúcs szintén a 45 felettiknél
  • Szita Ferenc 2:13,27
  • Bodó László 30 év felettieknél 1. hely abszolút 1. hely 1:34:38 Országos csúcs
  • Török Eszter (KÖTÉL) - TIKÁSZ Ernesztina (KÖTÉL) Tandem női 1. hely
  • Nagy Kornél (KURD ÖTE) - Tikász Ernesztina (KÖTÉL) Tandem mix (vegyes páros) 2.hely
  • Török Eszter (KÖTÉL) - Ifj. Bodó László (KÖTÉL) Tandem mix (vegyes páros) 1. hely
  • Kiss János (Bolhás ÖTE) - Papp János (Mezőtúr HTP) Tandem 40 felettieknél (férfi páros) 1. hely
  • Nagy Kornél (Kurd ÖTE) - Ifj. Bodó László (KÖTÉL) Tandem (férfi páros) 1.hely

EB-n elért eredmények

  • Kiss János 45 felettieknél 4. hely
  • Török Eszter (KÖTÉL) - TIKÁSZ Ernesztina (KÖTÉL) Tandem női 4. hely

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
