2 órája
Vonzóbbá válhat a térség
Az idei nyár is bővelkedett somogyi eseményekben, de az egyik legfontosabb mindenképpen a Versenyképes Járások Program fontos mérföldköve, a támogatói okiratainak átadása volt településeink számára. Ez az esemény szimbolizálta azt az elkötelezettséget és azt a közös munkát, amelynek eredményeként településeink összefogása olyan projektterveket alkotott, melyek valósággá válhatnak – közölte Biró Norbert.
A Somogy vármegyei közgyűlés elnöke elmondta: a települések közötti összefogás mintapéldája a Versenyképes Járások Program tervezése és a kérelmek benyújtása során végzett együttműködés, melyek eredményei alapot adnak a további fejlesztésekhez. Ez a program a területfejlesztési pályázatok és a Magyar Falu Program már elért eredményeire építve tovább erősítheti a vármegye gazdaságát, a közbiztonságot, és településeink mindennapi életében is jelentős segítséget nyújt. A program célja világos és egyértelmű: olyan fejlesztéseket támogatni, amelyek hozzájárulnak a járások versenyképességének növeléséhez, az életminőség javításához és a helyi gazdaság élénkítéséhez.
A Versenyképes Járások Programban sok projekt valósul meg
Olyan projektekről van szó, amelyek a mindennapi életüket teszik jobbá. Olyan beruházások valósulhatnak meg, melyeket a települések eddig forráshiány miatt nem tudtak betervezni, vagy éppen a korábbi pályázatok nem tartalmaztak ilyen jellegű támogatásokat. Így jellemző igényként fogalmazódott meg, és támogatásra érdemesnek is ítélték több helyszínen a közvilágítás fejlesztését, út- és járdafelújításokat, térfigyelő kamerarendszerek kiépítését, egészségügyi eszközök vagy éppen a mindennapi élet megkönnyítését szolgáló gépjárművek beszerzését, a csapadékvíz-elvezetés megoldását, a településrendezéshez szükséges eszközbeszerzést, az energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztést, illetve intézmények működési támogatását. Összesen hetvenhét terv valósulhat meg közel 2,25 milliárd forintos értékben. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a támogatói okiratok, amelyeket átadtunk, nem csupán papírdarabok. Ezek a dokumentumok egy-egy ígéretet testesítenek meg: az ígéretet egy jobb jövőre, a fejlődésre és a fenntartható növekedésre, hozzájárulnak a vármegye versenyképességének növeléséhez, és megteremtik a fenntartható fejlődés alapjait a jövőre nézve. Bízom benne, hogy a most elinduló projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy járásaink még vonzóbbá váljanak a fiatalok számára, és segítenek megerősíteni a helyi közösségeket. Most településeinken a sor, hogy megvalósítsák mindazt, amit a program nyújtotta támogatás biztosít.