Vonzóbbá válhat a térség

A Somogy vármegyei közgyűlés elnöke elmondta: a települések közötti összefogás mintapéldája a Versenyképes Járások Program tervezése és a kérelmek benyújtása során végzett együttműködés, melyek eredményei alapot adnak a további fejlesztésekhez. Ez a program a területfejlesztési pályázatok és a Magyar Falu Program már elért eredményeire építve tovább erősítheti a vármegye gazdaságát, a közbiztonságot, és településeink mindennapi életében is jelentős segítséget nyújt. A program célja világos és egyértelmű: olyan fejlesztéseket támogatni, amelyek hozzájárulnak a járások versenyképességének növeléséhez, az életminőség javításához és a helyi gazdaság élénkítéséhez.

Biró Norbert (jobbra): további fejlesztések várhatók, melynek egyik alapja a Versenyképes Járások Program

Fotó: Lang Róbert

A Versenyképes Járások Programban sok projekt valósul meg

Olyan projektekről van szó, amelyek a mindennapi életüket teszik jobbá. Olyan beruházások valósulhatnak meg, melyeket a települések eddig forráshiány miatt nem tudtak betervezni, vagy éppen a korábbi pályázatok nem tartalmaztak ilyen jellegű támogatásokat. Így jellemző igényként fogalmazódott meg, és támogatásra érdemesnek is ítélték több helyszínen a közvilágítás fejlesztését, út- és járdafelújításokat, térfigyelő kamerarendszerek kiépítését, egészségügyi eszközök vagy éppen a mindennapi élet megkönnyítését szolgáló gépjárművek beszerzését, a csapadékvíz-elvezetés megoldását, a településrendezéshez szükséges eszközbeszerzést, az energiahatékonyság növelését szolgáló fejlesztést, illetve intézmények működési támogatását. Összesen hetvenhét terv valósulhat meg közel 2,25 milliárd forintos értékben. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a támogatói okiratok, amelyeket átadtunk, nem csupán papírdarabok. Ezek a dokumentumok egy-egy ígéretet testesítenek meg: az ígéretet egy jobb jövőre, a fejlődésre és a fenntartható növekedésre, hozzájárulnak a vármegye versenyképességének növeléséhez, és megteremtik a fenntartható fejlődés alapjait a jövőre nézve. Bízom benne, hogy a most elinduló projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy járásaink még vonzóbbá váljanak a fiatalok számára, és segítenek megerősíteni a helyi közösségeket. Most településeinken a sor, hogy megvalósítsák mindazt, amit a program nyújtotta támogatás biztosít.





