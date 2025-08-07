Veszélyes vitamin terjed a TikTokon – riasztást adott ki a hatóság

A „MYCO Gumi vitamin” nevű termék miatt indított vizsgálatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A Drops of Nature márkájú gumicukrot főként a TikTokon és Facebookon reklámozzák, ahol több videóban azt állítják, hogy segít enyhíteni az ADHD tüneteit. A hatóság szerint élelmiszereknek azonban tilos betegségmegelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani. A weboldalon ráadásul nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó neve sem.

A termék neve is félrevezető, mert valójában nem tartalmaz vitaminokat. Az összetevők között van Ashwagandha, amiből túl nagy mennyiség lehet benne, ami hányást, hasi görcsöket és pajzsmirigyproblémákat okozhat, ha valaki többet fogyaszt a megengedettnél.

Az NKFH ezért arra kéri a vásárlókat: ne vegyék meg és ne fogyasszák el ezt a terméket! Ha valaki már evett belőle, és rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz, és jelezze a hatóságoknak.