Úgy nyitotta ki a gyermeki lelket és az értelmet, mint a napfény a tulipánokat 

Diákjai és a falubeliek közül is sokan Törökkoppány lelkének tartják Irénke nénit, aki meghatódott e magas állami kitüntetés átvételekor. Azt mondta, nem tett mást, csak elvégezte a rá bízott feladatokat. Az iskola, a nevelés, a tanítványok talentumainak kifejtése, a közösségi lét éltette aktív éveiben. No meg az ének, a tánc, a néphagyomány, hogy e temérdek ne holt kincs maradjon egy láda fenekén, hanem folyamatosan áthagyományozódjon újabb és újabb nemzedékekre. Bár e falu is fokozatosan vetette le régi ruháit, mégis él a közösség, hogy legyen holnap s holnapután, ez pedig az előttünk járók érdeme; köztük Vida Iréné is. Az egykori polányi leány 1962-ben került Törökkoppányba, s képesítés nélkül állt munkába. Előtte 2 évig a tengődi gyerekek oktatása bízatott rá. 18 évesen túl nagy merészség volt ez, s csak egy egyhónapos „gyorstalpalón” volt túl, amikor 40 gyerkőc tekintete szegeződött rá. Másodikosakat és negyedikeseket tanított párhuzamosan. Akkor úgy érezte, szinte semmit sem tud, bár abban biztos volt: a legnemesebb hivatások egyike, amely élő anyaggal dolgozik.

Azt mondja, biztos követett el hibákat, s azóta is, de valahogy zsigereiben élt e szép és felelősségteljes hivatás gyakorlása. Segíteni, oktatni, nevelni a rá bízott gyermekeket, hogy folyamatosan nyíljanak ki, mint a tulipánok, amikor rájuk süt a nap.

Vida Irén 1962-ben került Törökkoppányba

Fotó: Lőrincz Sándor

1966-ban levelezőn kezdte meg a pécsi főiskolát, ahol magyar-orosz szakos tanári oklevelet szerzett. Mindkét tárgyát tanította évtizedek át, és emellett nagy gondot fordított arra is, hogy megőrződjön a díszes törökkoppányi népviselet, melynek sokan csodájára járnak. Amikor a kétezres évek elején megszervezték az elszármazottak találkozóját, akkor vetődött fel, hasznos lenne egy helyi néprajzi gyűjteményt létrehozni, nehogy az enyészeté legyenek a padlásokon lévő tárgyak. Segítőivel viszonylag rövid idő alatt gazdag anyagot gyűjtöttek össze, hiszen a nemes cél érdekében hajlandók voltak a törökkoppányiak felajánlani a még fellelhető relikviákat. Köztük rokkákat, cserépedényeket, bútorokat, kiegészítőket, textíliákat. A még fellelhető viseleteket önkormányzati támogatásból maga a tanárnő vásárolta meg a falunak. Így kerülhetett a gyűjtemény közszemlére, s éppen az egykori tanítvány, Szakály Sándor valamikori otthonában.