1 órája
Úgy nyitotta ki a gyermeki lelket és az értelmet, mint a napfény a tulipánokat
Sulyok Tamás köztársasági elnök a közoktatásban több mint négy évtizeden át példamutatóan végzett pedagógusi munkája, valamint a település népi hagyományainak megőrzése iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta nemzeti ünnepünk alkalmából Vida Irénnek, a Törökkoppányi Általános Iskola nyugalmazott tanárnőjének. A kitüntetést Vida Irén tanárnő jelenlegi egészségi állapota miatt egykori tanítványa, Szakály Sándor Széchenyi-díjas történészprofesszor vette át, és Zana István, a Koppányvölgye Idősek Otthonának ügyvezető igazgatója nyújtotta át a nyolcvan felett járó pedagógusnak.
Diákjai és a falubeliek közül is sokan Törökkoppány lelkének tartják Irénke nénit, aki meghatódott e magas állami kitüntetés átvételekor. Azt mondta, nem tett mást, csak elvégezte a rá bízott feladatokat. Az iskola, a nevelés, a tanítványok talentumainak kifejtése, a közösségi lét éltette aktív éveiben. No meg az ének, a tánc, a néphagyomány, hogy e temérdek ne holt kincs maradjon egy láda fenekén, hanem folyamatosan áthagyományozódjon újabb és újabb nemzedékekre. Bár e falu is fokozatosan vetette le régi ruháit, mégis él a közösség, hogy legyen holnap s holnapután, ez pedig az előttünk járók érdeme; köztük Vida Iréné is. Az egykori polányi leány 1962-ben került Törökkoppányba, s képesítés nélkül állt munkába. Előtte 2 évig a tengődi gyerekek oktatása bízatott rá. 18 évesen túl nagy merészség volt ez, s csak egy egyhónapos „gyorstalpalón” volt túl, amikor 40 gyerkőc tekintete szegeződött rá. Másodikosakat és negyedikeseket tanított párhuzamosan. Akkor úgy érezte, szinte semmit sem tud, bár abban biztos volt: a legnemesebb hivatások egyike, amely élő anyaggal dolgozik.
Azt mondja, biztos követett el hibákat, s azóta is, de valahogy zsigereiben élt e szép és felelősségteljes hivatás gyakorlása. Segíteni, oktatni, nevelni a rá bízott gyermekeket, hogy folyamatosan nyíljanak ki, mint a tulipánok, amikor rájuk süt a nap.
1966-ban levelezőn kezdte meg a pécsi főiskolát, ahol magyar-orosz szakos tanári oklevelet szerzett. Mindkét tárgyát tanította évtizedek át, és emellett nagy gondot fordított arra is, hogy megőrződjön a díszes törökkoppányi népviselet, melynek sokan csodájára járnak. Amikor a kétezres évek elején megszervezték az elszármazottak találkozóját, akkor vetődött fel, hasznos lenne egy helyi néprajzi gyűjteményt létrehozni, nehogy az enyészeté legyenek a padlásokon lévő tárgyak. Segítőivel viszonylag rövid idő alatt gazdag anyagot gyűjtöttek össze, hiszen a nemes cél érdekében hajlandók voltak a törökkoppányiak felajánlani a még fellelhető relikviákat. Köztük rokkákat, cserépedényeket, bútorokat, kiegészítőket, textíliákat. A még fellelhető viseleteket önkormányzati támogatásból maga a tanárnő vásárolta meg a falunak. Így kerülhetett a gyűjtemény közszemlére, s éppen az egykori tanítvány, Szakály Sándor valamikori otthonában.
Vida Irén hálás a sorsnak
Vida Irén annak is örül, hogy az akkori iskolaigazgatónak sikerült a kiváló karnagyot, Heisz Károlyt rávenni – akinek neve a Kaposvári Tanítóképzőről is sokaknak ismert lehet –, hogy gyűjtse össze a törökkoppányi népdalokat. Az 1971-es gyűjtés eredménye a helyi kórus repertoárjának alapját képezi, hiszen ahogy a gyönyörű népviseletben színpadra állnak s elkezdenek énekelni, eláll a közönség lélegzete.
Vida Irén tanárnő hálás a sorsnak, hogy a pedagóguspálya adott tartalmat és örömet az életének. Helybeli és a faluból elkerült tanítványai is érdeklődnek hogyléte felől, s ez egy tanárnak a legnagyobb ajándék, amit kaphat. S ha már régen nyugállományban van is, mindig figyelemmel kíséri az iskola jelenét. Úgy érzi, jó kezekben van az intézmény, és ugyanolyan összetartó és egységes a tantestület, mint amilyen az ő idejükben volt. Igaz, a jelenlegi vezető, Varga Andrea is az ő tanítványuk volt…
Az évtizedek alatt nemcsak a gyerekek, hanem szüleik is változtak. A kitüntetett tanárnőt arról is kérdeztem, mit üzen a harmadik évezred szülőinek. Azt mondta, csak azt, hogy nagyon, és helyesen szeressék gyerekeiket, mert a szeretet örökre fogó tintaként ég bele a személyiségükbe, és a gyermekkor sebzettsége, avagy öröme meghatározza a későbbi felnőttkort.
- S hogy érzi magát az otthonban? Azt mondta, önszántából került ide. Eddig még jól „elvolt”, de a bajok hívatlanul is rátaláltak a közelmúltban. Jól érzi itt magát, semmiben nem szenved hiányt. A szeretetben sem. Figyelnek rá, testvéréék is rendszeresen látogatják. Gyakran elámul az itt dolgozó nővéreken, bámulja munkabírásukat és lelkesedésüket, és társaival együtt fejet hajt munkájuk előtt. Megtudom: behozták a számítógépét is, ám jelenleg nincs kedve hozzá, hogy naponta bekapcsolja, s még több hír zúduljon rá e békétlen világból.
Ajándék, hogy nem felejtették el…
Egykori diákjából, Szakály Sándorból jeles történész lett, számos társadalmi megbízatással. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának neve ismerősen cseng a kultúra világában is, s mindig büszkén emlegeti szeretett faluját. Milyen tanuló volt? – kérdeztem a tanárnőt, aki osztályfőnökként lehetett jelen diákéveiben. – Kicsiben is olyan, mint amilyen most. Nagyon olvasott, érdeklődő diák, remek családi háttérrel. Szülei mindenben segítették és szerető szigorral bántak vele, egykesége ellenére is. Nem volt egy kifejezetten jó tanuló-típus, és benne volt minden diákcsínyben. Kiválóan teljesített a Ki tud többet a Szovjetunióról? című, népszerű vetélkedőn is. Nagy ajándék, hogy, sok társával együtt, soha nem felejtett el.