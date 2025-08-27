Videóval
51 perce
Rémisztő vagy nem kell félni tőle? Ragadozó emlőst videóztak a Balatonban
Megszokott vagy sem a vidrák jelenléte a Balatonban? Ezt a kérdést járjuk körbe cikkünkben, miután olvasónk videóra rögzítette a bélatelepi strand közelében a ragadozó emlőst.
Egy nem mindennapi látvány vagy mégis? Olvasónk videóra rögzítette, ahogy egy vidra boldogan lubickol a Balatonban a bélatelepi Strand utcai szabad strandon. A kis élőlény egészen boldogan úszkált a kövek közt és még olvasónk jelenléte sem zavarta.
A témával kapcsolatban megkérdeztük a Petesmalmi Vidraparkot, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, amint válaszuk megérkezik, közöljük. Folytatás következik!
