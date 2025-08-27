augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

51 perce

Rémisztő vagy nem kell félni tőle? Ragadozó emlőst videóztak a Balatonban

Címkék#Petesmalmi Vidrapark#videó#Balaton

Megszokott vagy sem a vidrák jelenléte a Balatonban? Ezt a kérdést járjuk körbe cikkünkben, miután olvasónk videóra rögzítette a bélatelepi strand közelében a ragadozó emlőst.

Molnár Dániel

Egy nem mindennapi látvány vagy mégis? Olvasónk videóra rögzítette, ahogy egy vidra boldogan lubickol a Balatonban a bélatelepi Strand utcai szabad strandon. A kis élőlény egészen boldogan úszkált a kövek közt és még olvasónk jelenléte sem zavarta.
A témával kapcsolatban megkérdeztük a Petesmalmi Vidraparkot, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, amint válaszuk megérkezik, közöljük. Folytatás következik! 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu