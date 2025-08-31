Vigyázat! Aranyos, de harapós

Kaptunk egy olvasói videót, amelyen egy vidra boldogan lubickol a Balatonban a parthoz közel. A témával kapcsolatban szakértők véleményére is kíváncsiak voltunk, így megkérdeztük HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egyik szakértőjét, Lanszki Józsefet.

Vidra a Balatonnál – kutatják a ragadozót

Fotó: Lanszki Péter

A Balaton partján sétálva kevesen gondolnák, hogy a nyugodt vizek rejtett lakója a vidra. Bár a közvetlen találkozás velük ritka, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérései szerint szinte mindenütt megtalálhatók a nyomaik: ürülék, lábnyom, vagy éppen a kövek között hagyott jelek.

Mennyire gyakori a vidra előfordulása a Balatonban?

Az elmúlt két év téli időszakaiban végzett kutatások alapján a parti sávokban rendszeresen találnak bizonyítékot a vidrák jelenlétére. Az állatok közvetlen megfigyelése viszont ritka, de nem szokatlan. – A korábbi évekből ismert, hogy fürdőzők közé téved egy-egy fiatal példány. A felvételen is – véleményem szerint – egy fiatal, tapasztalatlan példány látható, mondta érdeklődésünkre Lanszki József. – Tihanyban a kutatóintézet kikötőjének környékét szinte minden este végigjárják a vidrák – anya kölykeivel együtt.

Honnan kerülnek a Balatonba a vidrák?

Lanszki József szerint a vidra állandó lakója a tónak, hiszen a Balaton nádasokkal, fás ligetekkel borított parti sávja ideális élőhelyet kínál számukra. Ugyanakkor a környező vízfolyások felől is érkeznek újabb egyedek. Sajnos nem mindegyik éri el a tavat: a közutakon több vidra is járművek áldozatává válik. Éppen ezért kulcsfontosságú a tó körüli természetes növényzet megőrzése, amely nemcsak a vidrák, hanem a teljes ökoszisztéma szempontjából elengedhetetlen.

Ki kell menteni a vidrákat a Balatonból?

A válasz határozottan nem. A Balaton a vidra természetes élőhelye, ezért egészséges példányokat tilos befogni. Ez jogi és biztonsági szempontból is fontos: a vidra fokozottan védett faj, ráadásul harapása komoly sérülést okozhat. Amennyiben beteg vagy sérült egyedet látnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságot kell értesíteni. A sérült állatok állatmentő állomásra, a kölykök pedig a Petesmalmi Vidraparkba kerülnek.