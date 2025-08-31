1 órája
Vigyázat! Aranyos, de harapós
A Balatonban látott vidra esete kapcsán a téma szakértőjéhez fordultunk, normális-e, hogy a tóban úszkál a ragadozó emlős, s mi a teendő, ha farkasszemet nézünk vele?
Már hét vidrakölyök nevelkedik somogyi parkban.
Forrás: Petesmalmi Vidrapark
Kaptunk egy olvasói videót, amelyen egy vidra boldogan lubickol a Balatonban a parthoz közel. A témával kapcsolatban szakértők véleményére is kíváncsiak voltunk, így megkérdeztük HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet egyik szakértőjét, Lanszki Józsefet.
A Balaton partján sétálva kevesen gondolnák, hogy a nyugodt vizek rejtett lakója a vidra. Bár a közvetlen találkozás velük ritka, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérései szerint szinte mindenütt megtalálhatók a nyomaik: ürülék, lábnyom, vagy éppen a kövek között hagyott jelek.
Mennyire gyakori a vidra előfordulása a Balatonban?
Az elmúlt két év téli időszakaiban végzett kutatások alapján a parti sávokban rendszeresen találnak bizonyítékot a vidrák jelenlétére. Az állatok közvetlen megfigyelése viszont ritka, de nem szokatlan. – A korábbi évekből ismert, hogy fürdőzők közé téved egy-egy fiatal példány. A felvételen is – véleményem szerint – egy fiatal, tapasztalatlan példány látható, mondta érdeklődésünkre Lanszki József. – Tihanyban a kutatóintézet kikötőjének környékét szinte minden este végigjárják a vidrák – anya kölykeivel együtt.
Honnan kerülnek a Balatonba a vidrák?
Lanszki József szerint a vidra állandó lakója a tónak, hiszen a Balaton nádasokkal, fás ligetekkel borított parti sávja ideális élőhelyet kínál számukra. Ugyanakkor a környező vízfolyások felől is érkeznek újabb egyedek. Sajnos nem mindegyik éri el a tavat: a közutakon több vidra is járművek áldozatává válik. Éppen ezért kulcsfontosságú a tó körüli természetes növényzet megőrzése, amely nemcsak a vidrák, hanem a teljes ökoszisztéma szempontjából elengedhetetlen.
Ki kell menteni a vidrákat a Balatonból?
A válasz határozottan nem. A Balaton a vidra természetes élőhelye, ezért egészséges példányokat tilos befogni. Ez jogi és biztonsági szempontból is fontos: a vidra fokozottan védett faj, ráadásul harapása komoly sérülést okozhat. Amennyiben beteg vagy sérült egyedet látnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságot kell értesíteni. A sérült állatok állatmentő állomásra, a kölykök pedig a Petesmalmi Vidraparkba kerülnek.
Mit jelez a vidrák jelenléte?
A vidra a vizek csúcsragadozója, így jelenléte a vízminőség és a táplálékhálózat állapotának fontos mutatója. Az 1950–60-as években, a szabályozatlan ipari szennyezések következtében a faj Európa nagy részéről eltűnt. Mivel a tápláléklánc csúcsán áll, szervezetében halmozódnak fel leginkább a környezetből származó szennyező anyagok – növényvédő szerek, ipari vegyi anyagok, gyógyszermaradványok. Ezek hosszú távon befolyásolják a szaporodást és a túlélést, és természetesen az emberi egészségre is kihatnak.
A magyarországi vidraállomány jelenléte összességében kedvező képet mutat, ám területi eltérések tapasztalhatók: míg a Balaton vízgyűjtőjén stabil a populáció, addig például a Kiskunságban csökkenés figyelhető meg.