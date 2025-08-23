Egymást segítik az elárvult vidrababák

Két újabb vidrakölyökkel gyarapodott a Petesmalmi Vidrapark, így már hét apróságot gondoz Balogh Márta és munkatársa a létesítményben. A két új jövevény meglepő módon egymásra talált Petesmalomban, pedig még gondozójuk sem hitte, hogy ilyen jól kijön egymással Zozi és Vidor.

Már hét vidrakölyök nevelkedik somogyi parkban.

Forrás: Petesmalmi Vidrapark

Az elmúlt hónapokban öt vidrabébi érkezett a parkba, s hozzájuk nem sokkal később csatlakozott két kis jövevény. Egyiküket a Balatonnál találták meg lelkes állatmentők, míg a másikat Miskolc közelében. A Mályi Madármentő munkatársai vigyáztak a kicsi csöppségre, amíg Balogh Márta meg nem érkezett. – Az elmondás alapján már több napja hallottak síró hangot, de nem tudták azonosítani és a hang forrása sem lett meg. Tegnap estére már annyira éhes és elkeseredett lett a kicsi, hogy odament az emberekhez és a sétáltatott kutyákhoz Miskolcon, olvasható a megtalálás története a Mályi Madármentő oldalán.

Megtelik a vidrabölcsi

Néhány nappal később megérkezett Márta, hogy új otthonába vigye a kicsit, aki már a hetedik kölyök Petesmalomban. – Nálunk augusztusban nem csillaghullás volt, hanem babavidrák potyogtak, jegyezte meg Balogh Márta, aki azóta egymáshoz is szoktatta a két kis vidrát.