3 órája
Egymást segítik az elárvult vidrababák
Filmbe illő jelenetek játszódtak le a közelmúltban a Petesmalmi Vidraparkban. Két újabb árva vidrababa érkezett Balogh Mártához, akik meglepő módon egymásban igazi testvérre leltek. Hipercuki videónk van az édes kis apróságokról.
Két újabb vidrakölyökkel gyarapodott a Petesmalmi Vidrapark, így már hét apróságot gondoz Balogh Márta és munkatársa a létesítményben. A két új jövevény meglepő módon egymásra talált Petesmalomban, pedig még gondozójuk sem hitte, hogy ilyen jól kijön egymással Zozi és Vidor.
Az elmúlt hónapokban öt vidrabébi érkezett a parkba, s hozzájuk nem sokkal később csatlakozott két kis jövevény. Egyiküket a Balatonnál találták meg lelkes állatmentők, míg a másikat Miskolc közelében. A Mályi Madármentő munkatársai vigyáztak a kicsi csöppségre, amíg Balogh Márta meg nem érkezett. – Az elmondás alapján már több napja hallottak síró hangot, de nem tudták azonosítani és a hang forrása sem lett meg. Tegnap estére már annyira éhes és elkeseredett lett a kicsi, hogy odament az emberekhez és a sétáltatott kutyákhoz Miskolcon, olvasható a megtalálás története a Mályi Madármentő oldalán.
Megtelik a vidrabölcsi
Néhány nappal később megérkezett Márta, hogy új otthonába vigye a kicsit, aki már a hetedik kölyök Petesmalomban. – Nálunk augusztusban nem csillaghullás volt, hanem babavidrák potyogtak, jegyezte meg Balogh Márta, aki azóta egymáshoz is szoktatta a két kis vidrát.
Tele a vidrabölcsi – Nagyon kell most a segítség a Vidraparknak!
Először tartott tőle, hogy Zozi és Vidor, hogyan jönnek ki egymással, mert Zozi testmérete kétszer akkora, mint új lakótársáé, de amint egymás mellé tette őket az állatvédő, csoda történt. – Zozó azonnal odament Vidorkához, aki szinte azonnal odabújt hozzá. Ott álltam abban a csodapillanatban, szinte levegőt is alig véve, és sokadszor hálát adva a sorsnak, hogy bármennyire is nehéz volt néha, de ezeket a pillanatokat ajándékba adja nekem, fogalmazott a vidramama. Le nem írható, a fotó nem adja vissza az érzést, amikor a két árva összebújva, melengetve egymást egy olyan világban,ahol nekik minden idegen félelmetes és zajos, megmutatták mennyire szép is lehet az élet, tette hozzá.
A kicsik most már együtt nevelkednek, cseperednek a vidraparkban, ahol mindig jól jön a segítség.
Most pedig, hogy szinte tele van a vidrabölcsi különösen jól jön a segítség, leginkább kishal és tápszer formájában.
A kisvidrák egy különleges, macska tejpótoló tápszerrel cseperednek, hiszen az emésztésük csak ezt fogadja el. Legutóbb, amikor felduzzadt a létszám már sikerült segíteni az apróságoknak, hiszen az ország minden tájáról írtak üzenetet a Petesmalmi Vidrapark munkatársának és így sikerült beszerezni a nehezen elérhető táplálékot a kicsiknek.