Újabb csöppségek

48 perce

Egymást segítik az elárvult vidrababák

Címkék#Petesmalmi Vidrapark#otthon#Mályi Madármentő#kölyök#Miskolc

Filmbe illő jelenetek játszódtak le a közelmúltban a Petesmalmi Vidraparkban. Két újabb árva vidrababa érkezett Balogh Mártához, akik meglepő módon egymásban igazi testvérre leltek. Hipercuki videónk van az édes kis apróságokról.

Koszorus Rita

Két újabb vidrakölyökkel gyarapodott a Petesmalmi Vidrapark, így már hét apróságot gondoz Balogh Márta és munkatársa a létesítményben. A két új jövevény meglepő módon egymásra talált Petesmalomban, pedig még gondozójuk sem hitte, hogy ilyen jól kijön egymással Zozi és Vidor. 

petesmalmi vidrapark, ahol a vidrák otthonra lelnek
Már hét vidrakölyök nevelkedik somogyi parkban. 
Forrás: Petesmalmi Vidrapark

Az elmúlt hónapokban öt vidrabébi érkezett a parkba, s hozzájuk nem sokkal később csatlakozott két kis jövevény. Egyiküket a Balatonnál találták meg lelkes állatmentők, míg a másikat Miskolc közelében. A Mályi Madármentő munkatársai vigyáztak a kicsi csöppségre, amíg Balogh Márta meg nem érkezett. – Az elmondás alapján már több napja hallottak síró hangot, de nem tudták azonosítani és a hang forrása sem lett meg. Tegnap estére már annyira éhes és elkeseredett lett a kicsi, hogy odament az emberekhez és a sétáltatott kutyákhoz Miskolcon, olvasható a megtalálás története a Mályi Madármentő oldalán. 

Megtelik a vidrabölcsi

Néhány nappal később megérkezett Márta, hogy új otthonába vigye a kicsit, aki már a hetedik kölyök Petesmalomban. – Nálunk augusztusban nem csillaghullás volt, hanem babavidrák potyogtak, jegyezte meg Balogh Márta, aki azóta egymáshoz is szoktatta a két kis vidrát. 

Először tartott tőle, hogy Zozi és Vidor, hogyan jönnek ki egymással, mert Zozi testmérete kétszer akkora, mint új lakótársáé, de amint egymás mellé tette őket az állatvédő, csoda történt. – Zozó azonnal odament Vidorkához, aki szinte azonnal odabújt hozzá. Ott álltam abban a csodapillanatban, szinte levegőt is alig véve, és sokadszor hálát adva a sorsnak, hogy bármennyire is nehéz volt néha, de ezeket a pillanatokat ajándékba adja nekem, fogalmazott a vidramama. Le nem írható, a fotó nem adja vissza az érzést, amikor a két árva összebújva, melengetve egymást egy olyan világban,ahol nekik minden idegen félelmetes és zajos, megmutatták mennyire szép is lehet az élet, tette hozzá. 

A kicsik most már együtt nevelkednek, cseperednek a vidraparkban, ahol mindig jól jön a segítség. 

Most pedig, hogy szinte tele van a vidrabölcsi különösen jól jön a segítség, leginkább kishal és tápszer formájában. 

A kisvidrák egy különleges, macska tejpótoló tápszerrel cseperednek, hiszen az emésztésük csak ezt fogadja el. Legutóbb, amikor felduzzadt a létszám már sikerült segíteni az apróságoknak, hiszen az ország minden tájáról írtak üzenetet a Petesmalmi Vidrapark munkatársának és így sikerült beszerezni a nehezen elérhető táplálékot a kicsiknek. 

