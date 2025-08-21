Vigyázz, így élnek vissza az MVM Next nevével

Az elmúlt hetekben ismét megszaporodtak azok az adathalász kísérletek, amelyekben csalók az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevével visszaélve próbálják megszerezni ügyfelek bankkártya- és személyes adatait – aki nem figyel, akár átverés áldozata lehet.

A vállalat több közleményben is figyelmeztetett: soha nem kérnek ügyfeleiktől ilyen adatokat e-mailben, és nem küldenek automatikus pénzvisszatérítésről szóló üzeneteket.

A leggyakrabban előforduló csalási forma a hamis online földgázszámla-értesítő, amelyet a fogyasztók e-mailben kapnak meg. Ezekben sokszor azzal fenyegetik az érintetteket, hogy amennyiben nem fizetnek azonnal, kikapcsolják a szolgáltatást. Más esetekben a csalók pénzvisszatérítést ígérnek, és egy kattintható link segítségével próbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy adják meg bankkártyaadataikat.

Átverés: csalók élnek vissza az MVM Next nevével

A MVM közlése szerint a hamis értesítők legfontosabb ismertetőjegyei: gyanús e-mail címről érkeznek (nem az MVM hivatalos domainjéről), a megszólítás sokszor személytelen („Tisztelt Ügyfél”), helyesírási és nyelvhelyességi hibák találhatók bennük, a levélben szereplő linkek nem az MVM hivatalos weboldalára mutatnak, gyanakvásra adhat okot, ha nem a megszokott időszakban érkezik a számlaértesítés.

A bűnözők tárháza kifogyhatatlan

– A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SMRFK) folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül, de a rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan – tájékoztatta a Sonline.hu-t az SVMRFK. – Olykor nem is a módszert, hanem csak az eszközöket cserélik, mint ahogy azt a személyi számítógépekhez távoli hozzáférést biztosító programok esetében is láthatjuk. A céljuk ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Azt tanácsolják: soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait!