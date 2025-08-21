augusztus 21., csütörtök

Durva csalás

1 órája

Vigyázz, így élnek vissza az MVM Next nevével

Újabb adathalász támadások célozzák a magyar fogyasztókat. Érdemes résen lenni, s a gyanús jelekre figyelni, ugyanis könnyen átverés lehet az ügy vége: csalók élnek vissza az MVM Next nevével.

Harsányi Miklós

Az elmúlt hetekben ismét megszaporodtak azok az adathalász kísérletek, amelyekben csalók az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevével visszaélve próbálják megszerezni ügyfelek bankkártya- és személyes adatait – aki nem figyel, akár átverés áldozata lehet.

Aki nem figyel, akár átverés áldozata lehet
Automatikus pénzvisszatérítés, csalási forma, hamis online értesítő, kikapcsolják a szolgáltatást

A vállalat több közleményben is figyelmeztetett: soha nem kérnek ügyfeleiktől ilyen adatokat e-mailben, és nem küldenek automatikus pénzvisszatérítésről szóló üzeneteket.

A leggyakrabban előforduló csalási forma a hamis online földgázszámla-értesítő, amelyet a fogyasztók e-mailben kapnak meg. Ezekben sokszor azzal fenyegetik az érintetteket, hogy amennyiben nem fizetnek azonnal, kikapcsolják a szolgáltatást. Más esetekben a csalók pénzvisszatérítést ígérnek, és egy kattintható link segítségével próbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy adják meg bankkártyaadataikat.

 

Átverés: csalók élnek vissza az MVM Next nevével

A MVM közlése szerint a hamis értesítők legfontosabb ismertetőjegyei: gyanús e-mail címről érkeznek (nem az MVM hivatalos domainjéről), a megszólítás sokszor személytelen („Tisztelt Ügyfél”), helyesírási és nyelvhelyességi hibák találhatók bennük, a levélben szereplő linkek nem az MVM hivatalos weboldalára mutatnak, gyanakvásra adhat okot, ha nem a megszokott időszakban érkezik a számlaértesítés. 

 

A bűnözők tárháza kifogyhatatlan

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SMRFK) folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül, de a rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan – tájékoztatta a Sonline.hu-t az SVMRFK. – Olykor nem is a módszert, hanem csak az eszközöket cserélik, mint ahogy azt a személyi számítógépekhez távoli hozzáférést biztosító programok esetében is láthatjuk. A céljuk ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket. 

 

Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Azt  tanácsolják: soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! 

  • A pénzintézetek soha nem kérik a számlatulajdonosoktól ezeket az információkat, mivel az ügyfél-azonosítás során a valódi banki dolgozó látja ezen adatokat!
  •  A pénzintézet soha nem ad utasítást telefonon az ügyfélnek semmilyen átutalásra!
  •  Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja Önnek!
  • Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!
  • Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!

 

 

 

 

