Mai évfordulók
1 órája

Jégeső, villámárvíz – kiadták a figyelmeztetést, bárhol kipattanhat egy durva vihar - videóval

Címkék#Dunántúl#Országos Meteorológiai Szolgálat#vihar

Somogyba értek a zivatarok, a légköri viszonyok úgy alakulnak a következő órákban, hogy bárhol kipattanhat egy felhőszakadás. Erős szélre, viharokra és helyenként jégesőre lehet számítani.

Sonline.hu

Szombaton tetőzött a napok óta tartó hőség, napközben 35 fok körül alakult a hőmérséklet Somogy legnagyobb részén. Egy nyugat felől érkező zivatarzóna lehűlést hoz, de bárhol kipattanhatnak pusztító, lokális viharok, villámárvíz és jégeső sem kizárt.

vihar közelít Somogy felé
Jégeső, villámlás, közeleg a vihar Somogy felé 
Fotó: Időkép.hu

Vihar hűti le a levegőt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ezt írta előrejelzésében: főként a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek rövid életű zivatarok kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 mm, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt (főként délkeleten, esetleg északon) sem kizárt. Estétől fokozatosan a középső, illetve keleti tájakon is előfordulhatnak már zivatarok. Vasárnap napközben ismét alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy cellát nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű intenzitású (~25-30 mm) csapadék is.

 

 

