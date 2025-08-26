2 órája
Ezek a háztartási gépek akkor is zabálják az áramot, ha ki vannak kapcsolva
Az energiaválság, a klímaváltozás és a folyamatosan növekvő rezsiköltségek mind-mind arra ösztönöznek bennünket, hogy tudatosabban bánjunk az árammal. Sokan már rutinszerűen lekapcsolják a villanyt, ha kilépnek egy szobából, vagy csak akkor indítják el a mosógépet, ha tényleg tele van. Mégis, sok háztartásban a villanyszámla hónapról hónapra nő, és sokaknak fogalma sincs, miért.
A válasz gyakran nem is abban rejlik, amit használunk, hanem abban, amit nem. Egészen pontosan, amit nem használunk, mégis bedugva hagyunk. Ezek a láthatatlan energiafalók, és meglepően sokat dobnak rá az éves áramfogyasztásunkra és a villanyszámla végösszegére.
Sok elektronikai eszköz kikapcsolva is fogyaszt áramot, pusztán attól, hogy bedugva marad a konnektorban. Lehet, hogy csak egy kis LED világít, vagy egy kijelző mutatja az időt, de közben az adott készülék folyamatos kapcsolatban áll a hálózattal, frissítéseket tölt le, vagy egyszerűen készenlétben van, hogy bármikor újraindulhasson. Ez az állandó háttérfogyasztás elsőre nem tűnik soknak, de éves szinten akár több tízezer forinttal is megdobhatja a villanyszámlát – teljesen feleslegesen.
–A mai világban 90%ban szinte már minden gépnek van készenléti fogyasztása, így akkor is vesznek fel áramot, ha éppen nincsenek bekapcsolva. Ez lehet egy kis kijelző, óra, LED-világítás – ezek mind-mind hozzájárulnak a fogyasztáshoz – mondta el Fábos Attila villanyszerelő.Bár ezek az értékek eszközönként minimálisnak tűnhetnek, éves szinten összeadva, akár 10.000 forintot is elérhet évente, vagyis havonta 500–1000 forintot is kifizethetünk olyan áramért, amit észre sem veszünk. A konhyai gépeknél, például a tévé vagy a router is többet fogyaszthat kikapcsolt állapotban – tette hozzá.
A szakember szerint nemcsak a spórolás miatt érdemes odafigyelni ezekre, hanem a biztonság miatt is. Viharos időben ajánlott kihúzni a nagyobb fogyasztókat a konnektorból, mert egy villámcsapás vagy túlfeszültség könnyen tönkreteheti azokat.
Villanyszámla és a láthatatlan fogyasztók
Bár elsőre ártalmatlannak tűnik, a modern kávéfőző , különösen a kapszulás és automata típus, ami az egyik legnagyobb energiavámpír a háztartásban. A modern konzolok készenléti módban is jelentős áramot vesznek fel, hiszen frissítenek, csatlakoznak az internetre, figyelik a vezérlőket. Ha nem játszunk, érdemes teljesen kikapcsolni. A Wi-Fi router sok háztartásban éjjel-nappal működik, pedig éjszaka vagy távollét alatt teljesen felesleges áramot használ
Nem kell óriási beruházás ahhoz, hogy csökkentsd az otthoni áramfogyasztást. Elég, ha tudod, melyik eszközöket érdemes kihúzni a konnektorból. Ezek a látszólag jelentéktelen lépések hosszú távon komoly megtakarítást hozhatnak. Ráadásul nemcsak a pénztárcádnak, de a környezetnek is jót teszel vele.