Ezek a háztartási gépek akkor is zabálják az áramot, ha ki vannak kapcsolva

A válasz gyakran nem is abban rejlik, amit használunk, hanem abban, amit nem. Egészen pontosan, amit nem használunk, mégis bedugva hagyunk. Ezek a láthatatlan energiafalók, és meglepően sokat dobnak rá az éves áramfogyasztásunkra és a villanyszámla végösszegére.

Így nő a villanyszámla, észrevétlenül

Sok elektronikai eszköz kikapcsolva is fogyaszt áramot, pusztán attól, hogy bedugva marad a konnektorban. Lehet, hogy csak egy kis LED világít, vagy egy kijelző mutatja az időt, de közben az adott készülék folyamatos kapcsolatban áll a hálózattal, frissítéseket tölt le, vagy egyszerűen készenlétben van, hogy bármikor újraindulhasson. Ez az állandó háttérfogyasztás elsőre nem tűnik soknak, de éves szinten akár több tízezer forinttal is megdobhatja a villanyszámlát – teljesen feleslegesen.

–A mai világban 90%ban szinte már minden gépnek van készenléti fogyasztása, így akkor is vesznek fel áramot, ha éppen nincsenek bekapcsolva. Ez lehet egy kis kijelző, óra, LED-világítás – ezek mind-mind hozzájárulnak a fogyasztáshoz – mondta el Fábos Attila villanyszerelő.Bár ezek az értékek eszközönként minimálisnak tűnhetnek, éves szinten összeadva, akár 10.000 forintot is elérhet évente, vagyis havonta 500–1000 forintot is kifizethetünk olyan áramért, amit észre sem veszünk. A konhyai gépeknél, például a tévé vagy a router is többet fogyaszthat kikapcsolt állapotban – tette hozzá.

A szakember szerint nemcsak a spórolás miatt érdemes odafigyelni ezekre, hanem a biztonság miatt is. Viharos időben ajánlott kihúzni a nagyobb fogyasztókat a konnektorból, mert egy villámcsapás vagy túlfeszültség könnyen tönkreteheti azokat.

Villanyszámla és a láthatatlan fogyasztók

Bár elsőre ártalmatlannak tűnik, a modern kávéfőző , különösen a kapszulás és automata típus, ami az egyik legnagyobb energiavámpír a háztartásban. A modern konzolok készenléti módban is jelentős áramot vesznek fel, hiszen frissítenek, csatlakoznak az internetre, figyelik a vezérlőket. Ha nem játszunk, érdemes teljesen kikapcsolni. A Wi-Fi router sok háztartásban éjjel-nappal működik, pedig éjszaka vagy távollét alatt teljesen felesleges áramot használ