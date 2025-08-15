Vér, daganatok, fájdalom – kis kedvencek a műtőasztalon: különleges YouTube csatornát indított az állatorvos

A Marcaliban is praktizáló Virág Zsolt most egy másik, Magyarországon még szokatlan kezdeményezésbe is belefogott. YouTube-csatornát indít, hogy a nagyközönség betekintést nyerhessen az állatorvosi munka valóságába. – Sokan idealizált képet őriznek erről a hivatásról, pedig hatalmas szellemi és érzelmi terheléssel jár. Nyugati statisztikák szerint nagyon magas a pályaelhagyók aránya. Folyamatos stressz éri az orvosokat, hiszen gyors döntéseket kell hozni, és vannak helyzetek, amikor a legnagyobb igyekezet ellenére sem ébred fel egy állat a műtőasztalról. Sok kollégát az visel meg, hogy a tulajdonosok nem mindig tudják elfogadni: az élet természetes része a mulandóság – mondta a kisállatgyógyász szakállatorvos.

Virág Zsolt állatorvos a rendelő mindennapjait és különleges eseteit is megmutatja

Forrás: Facebook/Állatorvos Keszthely Dr. Virág Zsolt

A YouTube-csatorna célja, hogy bemutassa a szakma árnyalatait – az azonnali beavatkozásokat igénylő esetektől a hosszú távú kezelésekig –, és segítsen a gazdáknak reális képet alkotni a gyógyítás folyamatáról. – Ha pozitív lesz a fogadtatás, folytatjuk, ha nem, elengedjük az ötletet – tette hozzá.

Egzotikus állatok a műtőasztalon

A marcali praxisban nemcsak kutyákkal és macskákkal találkoznak. – Operáltunk már őzet, papagájt, törött állkapcsú sünt, de volt példa májlebeny-csavarodásos nyúlra is, amelynél a diagnózis felállítása és a sikeres műtét különösen nagy kihívás volt. A csapatban dolgozik még egy egzotikus állatokra specializálódott orvos is, akivel együtt kígyók, hüllők, nyulak és madarak ellátását végezzük – tette hozzá Virág Zsolt.

A szűrővizsgálatok sokat jelentenek és a leggyakoribb kutyabetegségek esetén

A rendelőben hangsúlyos szerepet kap a megelőzés. – Nyugaton a felelős állattartás része, hogy akkor is elviszik vizsgálatra az állatot, ha látszólag egészséges. Mi is ebbe az irányba szeretnénk terelni a gazdikat – mondta a szakember. Már kölyökkorban felajánlják a fajtára jellemző betegségek szűrését: a labradoroknál például a csípőízületi diszplázia, a dobermannoknál a szívbetegségek, a cavalier king charles spánieleknél szintén a szívproblémák, a német juhászoknál a csípőízületi diszplázia, a yorkshire terriereknél a patellaficam, a staffordshire terriereknél pedig idegrendszeri kórképek fordulnak elő gyakran. – Egy korai stádiumban felfedezett ízületi probléma terápiásan kezelhető, így jelentősen javítható az állat életminősége. A tudatos tenyésztők kiszelektálják az állományból a hordozókat, de a gazdáknak is érdemes élni a szűrés lehetőségével – hangsúlyozta az állatorvos.