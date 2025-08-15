1 órája
Vér, daganatok, fájdalom – kis kedvencek a műtőasztalon: különleges YouTube csatornát indított az állatorvos
Marcaliban nyílt új állatorvosi rendelő. Virág Zsolt Garaboncon kezdte pályáját, édesapja több mint harmincéves állatorvosi munkájának nyomdokain. Most egzotikus állatok gyógyításával is foglalkozik, és YouTube-csatornát indít, hogy bemutassa az állatorvosi munka mindennapjait.
Forrás: Facebook/Állatorvos Keszthely Dr. Virág Zsolt
A Marcaliban is praktizáló Virág Zsolt most egy másik, Magyarországon még szokatlan kezdeményezésbe is belefogott. YouTube-csatornát indít, hogy a nagyközönség betekintést nyerhessen az állatorvosi munka valóságába. – Sokan idealizált képet őriznek erről a hivatásról, pedig hatalmas szellemi és érzelmi terheléssel jár. Nyugati statisztikák szerint nagyon magas a pályaelhagyók aránya. Folyamatos stressz éri az orvosokat, hiszen gyors döntéseket kell hozni, és vannak helyzetek, amikor a legnagyobb igyekezet ellenére sem ébred fel egy állat a műtőasztalról. Sok kollégát az visel meg, hogy a tulajdonosok nem mindig tudják elfogadni: az élet természetes része a mulandóság – mondta a kisállatgyógyász szakállatorvos.
A YouTube-csatorna célja, hogy bemutassa a szakma árnyalatait – az azonnali beavatkozásokat igénylő esetektől a hosszú távú kezelésekig –, és segítsen a gazdáknak reális képet alkotni a gyógyítás folyamatáról. – Ha pozitív lesz a fogadtatás, folytatjuk, ha nem, elengedjük az ötletet – tette hozzá.
Egzotikus állatok a műtőasztalon
A marcali praxisban nemcsak kutyákkal és macskákkal találkoznak. – Operáltunk már őzet, papagájt, törött állkapcsú sünt, de volt példa májlebeny-csavarodásos nyúlra is, amelynél a diagnózis felállítása és a sikeres műtét különösen nagy kihívás volt. A csapatban dolgozik még egy egzotikus állatokra specializálódott orvos is, akivel együtt kígyók, hüllők, nyulak és madarak ellátását végezzük – tette hozzá Virág Zsolt.
A szűrővizsgálatok sokat jelentenek és a leggyakoribb kutyabetegségek esetén
A rendelőben hangsúlyos szerepet kap a megelőzés. – Nyugaton a felelős állattartás része, hogy akkor is elviszik vizsgálatra az állatot, ha látszólag egészséges. Mi is ebbe az irányba szeretnénk terelni a gazdikat – mondta a szakember. Már kölyökkorban felajánlják a fajtára jellemző betegségek szűrését: a labradoroknál például a csípőízületi diszplázia, a dobermannoknál a szívbetegségek, a cavalier king charles spánieleknél szintén a szívproblémák, a német juhászoknál a csípőízületi diszplázia, a yorkshire terriereknél a patellaficam, a staffordshire terriereknél pedig idegrendszeri kórképek fordulnak elő gyakran. – Egy korai stádiumban felfedezett ízületi probléma terápiásan kezelhető, így jelentősen javítható az állat életminősége. A tudatos tenyésztők kiszelektálják az állományból a hordozókat, de a gazdáknak is érdemes élni a szűrés lehetőségével – hangsúlyozta az állatorvos.