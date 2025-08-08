Elefántszúnyogokat engedtek szabadjára, így lassítanák a legújabb veszélyes vírus terjedését

Az új vírus szúnyogcsípéssel terjed. Kína déli részén, különösen Guangdong tartományban, egy szúnyog által terjesztett vírus, a chikungunya okoz egyre nagyobb aggodalmat az idei nyáron. A fertőzések száma július eleje óta rohamosan nőtt, és már több mint 7000 esetet regisztráltak. A helyzet Foshan városában a legsúlyosabb, ahol a kórházakban szigorú óvintézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a további fertőzéseket.

A BBC jelentése szerint Foshan városában a fertőzöttek kórházi ápolásra szorulnak, ahol ágyaikat szúnyoghálóval védik. A betegek csak egyhetes kórházi tartózkodás után, negatív teszttel térhetnek haza. A chikungunya-vírus által okozott tünetek – láz, kiütések és súlyos izomfájdalom – rendkívül kellemetlenek, és az izomfájdalom akár évekig is tarthat. Bár a vírus Kínában eddig ritkának számított, mostanra 12 másik városból is jelentettek eseteket, és a szomszédos Hongkongban is megjelent az első fertőzés.

Egy 12 éves hongkongi fiú, aki júliusban Foshanban járt, lett az első igazolt eset a városban. Hazatérése után láz, kiütések és ízületi fájdalmak jelentkeztek nála. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vírus nem emberről emberre terjed, csak szúnyogok révén, amelyek egy fertőzött ember megcsípése után képesek továbbadni a betegséget.

A kínai hatóságok az állóvizek eltávolítására szólították fel a lakosságot, mivel ezek ideális tenyészhelyet biztosítanak a szúnyogok számára. Aki nem tesz eleget a felszólításnak, akár 10 ezer jüanos ( 500 ezer forintos) bírságra is számíthat. Emellett különleges „elefántszúnyogokat” engedtek szabadjára, amelyek felfalják a vírust terjesztő kisebb szúnyogokat. Szúnyogevő halakat is telepítettek a vizekbe, hogy tovább csökkentsék a fertőzés kockázatát.

A bejelentett esetek többsége szerencsére csak enyhe lefolyású, és a betegek 95 százaléka egy héten belül elhagyhatta a kórházat. Ugyanakkor a fertőzöttek száma továbbra is aggasztó ütemben növekszik, csak az elmúlt egy hét során közel 3000 új esetet regisztráltak.

A chikungunya-vírus elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában, valamint Afrika egyes részein volt eddig elterjedt. A fertőzött szúnyog csípését követően a tünetek általában 3–7 napon belül jelentkeznek. A betegségre jellemző a magas láz, ízületi fájdalom, bőrkiütés, fejfájás és izomfájdalom. Bár a halálesetek ritkák, a betegségre nincs specifikus gyógymód, és a tünetek, különösen az ízületi fájdalom, hosszú távon is fennmaradhatnak.